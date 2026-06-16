Afiliados cuestionaron la situación de OSER y reclamaron mejoras en prestaciones

REDACCIÓN ELONCE
Durante una asamblea realizada en Paraná, afiliados activos y jubilados analizaron la situación de OSER. Advirtieron a Elonce sobre problemas en la atención, demoras en reintegros, cobertura de medicamentos y el estado financiero de la obra social.
La situación de la Obra Social de Entre Ríos fue analizada este martes durante una asamblea que reunió en Paraná a afiliados activos y jubilados de la obra social. El encuentro se desarrolló en el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales y permitió debatir sobre el funcionamiento del organismo, las prestaciones y el acceso a los servicios de salud.
Entre los participantes estuvo Pablo Giampaolo, síndico de la OSER, quien calificó la reunión como "muy productiva" y señaló que "la obra social atraviesa una crisis que combina aspectos económicos e institucionales".
Según explicó, durante la jornada se abordaron las principales dificultades que enfrentan los afiliados, especialmente los jubilados, quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de las deficiencias en la cobertura médica.
Preocupación por la situación financiera
Giampaolo sostuvo que "la creación de OSER no logró resolver los problemas que ya existían en la anterior estructura de la obra social" y aseguró que "algunas dificultades se profundizaron".
En ese sentido, mencionó "un incremento de la deuda de 56 a 80 mil millones de pesos, mayores niveles de créditos pendientes de cobro por 27 mil millones de pesos, un patrimonio neto negativo e insolvencia técnica". También expresó preocupación por presuntos incumplimientos vinculados a la transparencia y a aspectos contemplados en la normativa que regula el funcionamiento de la entidad.
Además, indicó que las dificultades financieras terminan impactando directamente en las prestaciones, generando demoras en reintegros y complicaciones para acceder a determinados servicios médicos. "Son varios problemas que afectan mucho al agente pasivo", apuntó Giampaolo.
Medicamentos y atención médica
Por su parte, Rubén Albarenque, jubilado e integrante de la Asamblea en Defensa de la OSER, afirmó que existe una diferencia entre la situación que describen las autoridades provinciales y la experiencia cotidiana de los afiliados.
El dirigente señaló que una de las principales preocupaciones está relacionada con la cobertura de medicamentos, al asegurar que algunos porcentajes de cobertura fueron reducidos y que muchos afiliados encuentran dificultades para acceder a tratamientos. “La salud no espera. Cualquier problema que uno tiene y debe esperar por una prótesis o una solución inmediata, que no llega, se paga con la vida o con la salud”, sentenció.
También manifestó que el incremento de los amparos judiciales responde a la necesidad de los afiliados de obtener respuestas rápidas ante situaciones vinculadas a la salud. “Los amparos pasaron a 5.520 embargos en un periodo de seis meses, y eso significó 16.000 millones de pesos de pérdida para la obra social provincial”, apuntó al dar cuenta de un estudio de UCR Activa.
“Hay cuestiones que desconocemos porque no hay transparencia, o sea, no hay informes reales de la verdad. Nos apabullan con números, pero esos números son mentirosos porque no están viendo la realidad de la gente”, criticó Albarenque.
En ese sentido, apuntó que la OSER “es una unidad de negocio”. De hecho, recordó que la Asamblea denunció oportunamente a los interventores de la obra social provincial “por abandono de persona, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Próximos pasos
Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de continuar generando espacios de debate para analizar alternativas y trasladar reclamos vinculados al funcionamiento de la obra social provincial.
Giampaolo informó que se pondrá a disposición de los afiliados para continuar trabajando en propuestas y adelantó que se prevé una nueva reunión en las próximas semanas.
Los asistentes remarcaron la importancia de garantizar el acceso a las prestaciones y mejorar la calidad de los servicios para los afiliados activos y pasivos de la obra social provincial.