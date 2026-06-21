Floppy Tesouro denunció el uso de inteligencia artificial para adulterar su imagen con fines comerciales

La modelo e influencer Floppy Tesouro denunció públicamente que una empresa utilizó su imagen sin autorización y la manipuló mediante inteligencia artificial para promocionar un producto, en un caso que reaviva el debate sobre el uso indebido de contenido digital.

Según explicó a través de sus redes sociales, la marca tomó una fotografía suya y, mediante herramientas de IA, alteró la imagen agregando un nebulizador en su mano, simulando una publicidad que nunca existió.

“Lamentablemente una marca tomó una foto de mis redes y con inteligencia artificial puso un nebulizador en mi mano. Nunca fui contratada por la marca”, expresó.

Tesouro remarcó que su principal preocupación no fue solo el uso no autorizado de su imagen, sino también el tipo de producto promocionado. “Yo me fijo mucho con qué marcas trabajar, más cuando tiene que ver con productos de salud. Recomiendo cosas que conozco, y que usen mi imagen con algo que desconozco no está bien”, sostuvo.

Denuncia por uso indebido de su imagen

Además, confirmó que ya inició acciones legales: “La denuncia ya está hecha. Mi pareja está manejando el caso. La marca borró las redes sociales y deberían hacerse cargo claramente del uso indebido de mi imagen”.

En ese contexto, la influencer aprovechó la situación para generar conciencia sobre el impacto de las nuevas tecnologías: “Ojalá esto sirva para entender la importancia de respetar los derechos de imagen y hacer un uso responsable de la inteligencia artificial”.