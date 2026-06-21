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Espectáculos Dijo que la extorsionaban

Videos de Jésica Cirio con dólares: en las imágenes “se detectan manipulaciones”

La actriz y bailarina salió a responder ante la publicación de videos donde se la ve con fajos de dólares en su casa. “Como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, afirmó.

21 de Junio de 2026
El descargo de Jésica Cirio.
El descargo de Jésica Cirio. Foto: (NA).

La actriz y bailarina salió a responder ante la publicación de videos donde se la ve con fajos de dólares en su casa. “Como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, afirmó.

Tras la aparición de los videos donde se ve a Jésica Cirio manipulando fajos de dólares en el domicilio que compartía con Martín Insaurralde, la actriz y bailarina salió a efectuar un descargo. Mediante un comunicado, Cirio intenta refutar la publicación de hoy del diario La Nación.

 

“Como respuesta a le nota publicada en el día de la fecha por el Diario La Nación en su versión web, suscripta por el periodista Diego Cabos, es importante señalar que el acceso de terceros a mis archivos han sido el producto de maniobras ilícitas”, comienza señalando el comunicado.

 

Continúa indicando que “evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.

 

Agrega que “ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58 de esta ciudad, lo cual dio inicio a la formación de la causa CCC 36588/2025 ca acolada CIRIO. Jessica s/d extorsión".

 

“Con ello -añade Cirio- se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”, dijo según dio cuenta NA.

 

Manifiesta, además, que “debe remarcarse también, que las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de video. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.

“Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás, me formuló intimaciones o rectificaciones por inconsistencias en las mismas. Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”, concluye.

Temas:

dólares Jésica Cirio
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