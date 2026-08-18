Agustina Cherri eligió una microbikini cebra para disfrutar del verano europeo

Agustina Cherri compartió nuevas postales de sus vacaciones en Italia y mostró los looks elegidos para disfrutar del verano europeo. La actriz combinó prendas relajadas con algunas de las tendencias que se perfilan para la próxima temporada.

Durante una jornada de playa, posó con una microbikini clásica de estampado cebra en blanco y negro. El diseño pertenece a la marca de trajes de baño de Flavia Palmiero.

El conjunto está compuesto por un corpiño triangular con breteles finos y una bombacha cavada con tiras regulables en los laterales. El animal print aportó el detalle más llamativo de la propuesta.

El look de playa de Agustina Cherri

Para completar el estilismo, Agustina Cherri utilizó anteojos de sol negros. No agregó otras piezas llamativas y mantuvo una imagen minimalista para sus horas junto al mar.

La actriz se mostró con el pelo mojado y el rostro al natural, sin maquillaje visible. De esta manera, dejó todo el protagonismo en el traje de baño blanco y negro.

Las microbikinis de formato triangular y los estampados inspirados en animales aparecen entre las propuestas previstas para el verano 2027. En este caso, Cherri eligió la variante cebra en lugar del tradicional diseño de leopardo.

Un conjunto de lino para recorrer Italia

Después de sus días de playa, la actriz visitó Civita di Bagnoregio, un pequeño pueblo medieval construido sobre una colina. Para la recorrida eligió una propuesta cómoda y de silueta amplia.

El segundo look fue un conjunto estilo pijama de la marca argentina Garza Lobos. La propuesta incluyó una camisa y un pantalón de lino en color verde mostaza.

Ambas prendas presentaban un sutil estampado de rayas y un corte holgado. Además, incorporaban pequeñas tiras de ajuste en los puños y las botamangas, que generaban un efecto abullonado.

Las postales del verano italiano

Agustina Cherri publicó las imágenes de ambos conjuntos en sus redes sociales, donde suele compartir momentos de sus viajes y sus elecciones de moda. Las fotografías tuvieron como escenarios la playa y las calles de Civita di Bagnoregio.

Además de mostrar sus looks, la actriz aprovechó sus jornadas junto al mar para promocionar un producto de cuidado personal. Se trata de una fórmula perteneciente a su marca de belleza natural, elaborada a base de hongos.

Las postales reunieron dos estilos pensados para diferentes momentos de las vacaciones: una microbikini animal print para la playa y un conjunto liviano de lino para recorrer uno de los destinos históricos de Italia.