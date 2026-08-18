Gran Hermano: quién fue eliminada y las ocho jugadoras que siguen en competencia

Alejandra Majluf quedó eliminada de Gran Hermano por decisión del público. Tras su salida, ocho mujeres continúan en carrera por el premio mayor.
Gran Hermano: Generación Dorada tuvo este lunes 17 de agosto una nueva gala de eliminación que terminó con Alejandra Majluf fuera de la casa por decisión del público. De esta manera, el reality de Telefe ingresó en su tramo final con solamente ocho participantes, todas mujeres.
Conducida por Santiago del Moro, la gala presentó una dinámica particular. Las cinco nominadas estuvieron acompañadas y recibieron el respaldo de exparticipantes del programa durante una noche marcada por la expectativa ante la definición.
La placa estuvo integrada por Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Tamara Paganini y Yanina Zilli. Cada una tuvo un acompañante: Sebastián Cola estuvo junto a Charlotte; Danelik apoyó a Luana; Jenny Mavinga acompañó a Majluf; Nazareno Pompei estuvo con Paganini y Martín Rodríguez respaldó a Zilli.
Charlotte fue la primera en salir de la placa
La primera participante que recibió la confirmación de que continuaría en competencia fue Charlotte Caniggia, quien obtuvo apenas el 0,8% de los votos y celebró efusivamente su permanencia dentro de la casa.
“¡Gracias a toda la gente que me banca! ¡Los amo! Muchas gracias...”, expresó la mediática después de que Santiago del Moro anunciara que estaba fuera de peligro.
Posteriormente también fueron salvadas Tamara Paganini y Yanina Zilli, por lo que la definición de la gala quedó reducida a dos participantes: Alejandra Majluf y Luana Fernández.
Finalmente, Santiago del Moro anunció que Alejandra Majluf debía abandonar Gran Hermano: Generación Dorada luego de conocerse el resultado de la votación del público.
Tras recibir la noticia, la actriz se despidió de sus compañeros y manifestó su agradecimiento por haber formado parte del programa. “Gracias chicos por este tiempo... Chicos, me voy bien. Esto para mí fue un sueño, no me lo esperaba. ¡Los quiero!”, expresó antes de dejar la casa.
Con Majluf también se retiró Jenny Mavinga, quien había ingresado para acompañarla durante los últimos días. La convivencia entre ambas había terminado de manera inesperada, ya que protagonizaron diferencias antes de conocerse el resultado de la eliminación.
Las ocho participantes que siguen en competencia
La salida de Alejandra Majluf redujo nuevamente el número de jugadores y dejó una particularidad de cara a la definición de esta edición: las ocho participantes que permanecen dentro de Gran Hermano son mujeres.
Las jugadoras que continúan en carrera son Solange “Sol” Abraham, Pincoya, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Mariela Pietro y Yisela “Yipio” Pintos.
De esta manera, la edición Generación Dorada ya aseguró que una mujer será la ganadora. El dato representa además un hecho particular para la historia del formato argentino, debido al tiempo transcurrido desde la última consagración femenina.
Gran Hermano volverá a tener una ganadora después de 19 años
La última mujer que consiguió ganar una edición tradicional de Gran Hermano Argentina fue Marianela Mirra, quien se consagró en 2007 y se convirtió en una de las participantes más recordadas del reality.
Ahora, 19 años después, la sucesora está garantizada. Las ocho jugadoras que permanecen en competencia afrontarán la etapa decisiva del programa mientras el público continuará definiendo quiénes avanzarán hacia la gran final.
Con la eliminación de Majluf, Gran Hermano: Generación Dorada entró definitivamente en su recta final y la disputa quedó exclusivamente en manos de Sol Abraham, Pincoya, Zilli, Fernández, Paganini, Caniggia, Pietro y Pintos.