El gobierno comienza los preparativos para la visita histórica del Papa León XIV

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes la primera reunión organizativa por la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. El encuentro comenzará a las 17 en la Casa Rosada y tendrá como eje la coordinación de las actividades y el operativo de seguridad.

Por parte del Gobierno nacional participarán ministros del Gabinete, principalmente funcionarios vinculados al área de Seguridad. También fueron convocados representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debido a que una parte importante de la agenda papal se desarrollará en territorio porteño.

En representación de la Iglesia Católica estarán presentes el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic. La reunión será el primer encuentro formal destinado a definir aspectos concretos de la llegada del Sumo Pontífice.

Seguridad y actividades oficiales

Entre los principales puntos que se abordarán estarán el recibimiento de León XIV, las actividades previstas junto a representantes del Poder Ejecutivo y las medidas de seguridad que se desplegarán durante sus traslados.

La organización deberá contemplar además los cortes de calles y las restricciones de tránsito en aquellos lugares por donde circulará la caravana papal. La magnitud de la convocatoria obligará a coordinar el trabajo entre diferentes jurisdicciones y fuerzas de seguridad.

El encuentro de este martes se enmarcará en las tareas que vienen desarrollando el Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal Argentina para organizar la recepción del Santo Padre y establecer los detalles de una visita que tendrá actividades en distintos puntos del país.

El itinerario previsto para León XIV

El recorrido del Papa contempla inicialmente actividades en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, donde está prevista una visita a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina.

La agenda también incluirá una escala en la provincia de Córdoba. Sin embargo, el cronograma definitivo de actividades todavía no fue oficializado y continuará siendo trabajado durante las reuniones entre las autoridades políticas y eclesiásticas.

La llegada de León XIV tendrá además un carácter histórico: será la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas. El último Pontífice que estuvo en el país fue Juan Pablo II, quien realizó su segunda visita apostólica en 1987.

La celebración de Javier Milei

El presidente Javier Milei había celebrado la confirmación de la visita apostólica luego de la invitación formal realizada al Pontífice a comienzos de año.

“Una visita histórica para todos los argentinos”, expresó el mandatario al referirse a la llegada de León XIV, prevista para noviembre.

Desde Cancillería señalaron que el despliegue logístico y de seguridad requerirá una coordinación conjunta entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las autoridades bonaerenses. Las primeras definiciones comenzarán a tomar forma este martes en Casa Rosada, cuando se concrete la reunión encabezada por Karina Milei. (NA)