Privatización vial: comenzarán obras en rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos

El Gobierno nacional confirmó el inicio de trabajos bajo el esquema de concesiones privadas. La Etapa III incluye 276 kilómetros de las rutas 12 y 18 entrerrianas.
El Gobierno nacional confirmó el inicio de obras de infraestructura en rutas nacionales concesionadas al sector privado, en el marco de la Red Federal de Concesiones (RFC). El proceso comprende tres etapas que, en conjunto, abarcan más de 9.000 kilómetros de corredores viales del país.
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que concluyó la firma y el traspaso de los corredores correspondientes a la Etapa III, que comprende más de 3.900 kilómetros. A partir de este miércoles comenzarán a ponerse en marcha los trabajos a cargo de los concesionarios privados.
La nueva etapa alcanza directamente a Entre Ríos, donde el denominado Tramo Mesopotámico contempla 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18.
Las rutas entrerrianas comprendidas
La Etapa III incluye corredores que atraviesan Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.
En el caso entrerriano, el Tramo Mesopotámico está compuesto por 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18, dos corredores que forman parte del esquema de concesiones anunciado por el Ejecutivo.
Entre los diferentes tramos de las tres etapas, la Red Federal de Concesiones comprende más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
Los corredores de la Etapa III
El Tramo Centro comprende 681 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba. El Centro-Norte incluye 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34, entre Santa Fe y Santiago del Estero.
El Tramo Noroeste alcanza 596 kilómetros de las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016, mientras que el Litoral contempla 547 kilómetros de las rutas 12 y 16 en Corrientes y Chaco.
A ellos se suman el Tramo Noreste, con 456 kilómetros de las rutas 12 y 105; el Chaco-Santa Fe, con 497 kilómetros de la Ruta 11; y el Tramo Cuyo, con 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7 en Mendoza.
Entre Ríos también está incluida en la primera etapa
La provincia también quedó comprendida en la Etapa I de la Red Federal de Concesiones. El denominado Tramo Oriental incluye las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.
La misma etapa contempla el Tramo Conexión, correspondiente a la Ruta Nacional 174 y al puente Rosario-Victoria, que vincula las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
Por su parte, la Etapa II comprende el Tramo Pampa, integrado por las rutas nacionales 5 y 35, y el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que incluye las rutas 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. (NA)