Rectores protestarán frente a Casa Rosada y exigirán que se cumpla la ley de Financiamiento

Las máximas autoridades de las universidades públicas nacionales realizarán este miércoles una protesta frente a Casa Rosada para reclamar al Gobierno el “cumplimiento pleno y efectivo” de la Ley de Financiamiento Universitario.

El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirá desde las 14.30 en Plaza de Mayo, en el marco de su encuentro mensual. La convocatoria se produjo un día después de que la Justicia ordenara al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la normativa.

La decisión judicial fue adoptada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien hizo lugar a los amparos impulsados por el CIN, universidades nacionales y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El fallo que ordenó aplicar la ley

Cormick declaró inconstitucional el tramo cuestionado del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había promulgado la Ley 27.795, pero había condicionado su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento y la incorporación de las partidas al presupuesto.

En su resolución, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias”.

El juez consideró que la propia normativa estableció, en su artículo 9°, mecanismos para afrontar el financiamiento. Además, señaló que el decreto cuestionado había funcionado como un mecanismo para suspender una ley que el Congreso ratificó después del veto presidencial.

Salarios, becas y funcionamiento universitario

La Ley de Financiamiento Universitario contempla la actualización de las partidas destinadas a las universidades nacionales, la recomposición salarial de docentes y no docentes y mejoras en los programas de becas, además de recursos vinculados con investigación y funcionamiento de las casas de estudio.

Al analizar el conflicto, el magistrado también tuvo en cuenta los acuerdos alcanzados el 10 de junio de 2026 entre el Gobierno, el CIN y los gremios universitarios. En aquella instancia se acordó una actualización salarial acumulada del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano.

Según el fallo, la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado que el costo total de la ley para 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.

El Gobierno apelará la resolución

Mientras los rectores preparaban la protesta frente a Casa Rosada, el Gobierno nacional definió que apelará la sentencia de primera instancia. De esta manera, la disputa por la aplicación de la ley continuará también en el plano judicial.

El reclamo de este miércoles se producirá, además, en la antesala de una nueva movilización del sector universitario prevista para el jueves 15 de octubre, con una concentración frente al Congreso de la Nación.

La protesta tendrá nuevamente como eje el financiamiento de las universidades públicas y coincidirá con una jornada de actividad legislativa en la Cámara de Diputados.