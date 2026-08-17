Escritoras entrerrianas presentaron sus obras y valoraron la edición 2026 de la Feria del Libro Paraná Lee

Las escritoras entrerrianas en Paraná Lee tuvieron su espacio durante la Feria del Libro, donde presentaron sus producciones y compartieron con el público las historias detrás de cada publicación. Mercedes Daneri, Nora Aracil y Clara Berduc dialogaron con Elonce sobre literatura, memoria, inclusión y el proceso creativo que atravesaron para concretar sus obras.

Mercedes Daneri destacó especialmente la posibilidad que tuvieron los autores de la provincia de contar con un espacio propio durante la feria. “Tenemos un colectivo de artistas magníficos. Por primera vez, tenemos un stand de escritores entrerrianos. Estoy más feliz que nunca porque agoté la edición de ‘Sofía’, que se trata de una niña autista, que está agotado en Paraná Lee. Estoy muy agradecida, siguiendo la pasión”.

La escritora también adelantó que ya trabaja en una nueva propuesta literaria junto a Julieta Battauz, esta vez enfocada en la discriminación. “Ahora estoy a punto de terminar con Julieta Battauz ‘Lucas, el raro’, un nuevo libro sobre discriminación”, agregó.

El carnaval paranaense contado desde la memoria

Por su parte, Nora Aracil presentó “La república de la vereda”, una obra que recuperó parte de la historia del carnaval paranaense a partir de testimonios de quienes participaron y fueron protagonistas de distintas épocas de esta tradicional celebración.

“Este es primer niño, mi primer hijito de papel. ‘La república de la vereda’ está enfocada en la historia del carnaval paranaense, en clave de memoria viva. Es un premio FEICAC, está escrito después de recolectar más de 100 testimonios a lo largo de 12 años de todos los actores del carnaval”, exclamó Aracil en diálogo con Elonce.

La publicación reunió así un extenso trabajo realizado durante más de una década. Dentro de sus páginas aparecen personajes emblemáticos relacionados con el carnaval de la capital entrerriana, además de acontecimientos que marcaron diferentes etapas de la celebración.

Personajes y momentos del carnaval

Entre los episodios históricos incluidos en el libro se encuentran experiencias como el Mágico Carnaval del Río y la Comparsa Agua Viva, que integraron diferentes períodos de la historia carnavalera local.

La obra de Aracil buscó construir esa historia a partir de las voces de sus propios protagonistas. Los más de 100 testimonios recopilados durante 12 años permitieron recuperar recuerdos y experiencias que forman parte de la memoria cultural de Paraná.

De esta manera, “La república de la vereda” llegó a Paraná Lee como el resultado de una investigación prolongada que combinó literatura y reconstrucción histórica, con especial énfasis en los relatos de quienes participaron directamente de los carnavales.

“Botones perdidos”, una propuesta bilingüe

Otra de las escritoras que presentó su trabajo fue Clara Berduc, quien llegó a la feria con “Botones perdidos”, su tercer libro. A diferencia de las anteriores propuestas, la publicación reunió diferentes géneros y además incorporó una característica particular: fue editada tanto en español como en inglés.

“Es un libro de cuentos cortos, algunos micro relatos, escritos algunos en prosa poética. Tiene de todo: realismo, fantasía y algo de suspenso psicológico”, explicó Berduc sobre el contenido de su nueva publicación.

La autora también explicó por qué decidió asumir personalmente el desafío de publicar una versión bilingüe. “Es bilingüe: está escrito en español y en inglés también. La decisión es porque quería subirlo a Amazon y la traducción quería que se responsabilidad mía”.

La literatura entrerriana tuvo su espacio

Las experiencias de Daneri, Aracil y Berduc mostraron diferentes vertientes de la producción literaria entrerriana. Desde una historia relacionada con el autismo y un nuevo proyecto sobre discriminación hasta la recuperación de la memoria del carnaval paranaense y cuentos atravesados por el realismo, la fantasía y el suspenso psicológico.

La presencia de los autores locales tuvo además un significado especial para Daneri, quien remarcó que por primera vez contaron con un stand destinado a escritores entrerrianos y celebró la respuesta de los lectores durante las jornadas.

Las presentaciones formaron parte de las propuestas de Paraná Lee, donde escritores y lectores pudieron encontrarse alrededor de las diferentes publicaciones. Para las tres autoras, la feria también representó la posibilidad de acercar sus trabajos al público y compartir los procesos, investigaciones y experiencias que dieron origen a cada uno de sus libros.