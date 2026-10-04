La periodista Bárbara Brunetti presenta "indicios de pequeñas mejorías" y piden "seguir rezando"

La periodista de Elonce, Bárbara Brunetti, presentó pequeñas mejorías en su estado de salud y permanece estable mientras continúa internada en la Clínica Modelo de Paraná, donde atraviesa una dura enfermedad. Según se informó, los últimos análisis mostraron avances que generan esperanza en su evolución, aunque todavía requiere atención médica y seguimiento.

La evolución de Brunetti fue compartida a través de un mensaje en el que destacaron los progresos registrados en los últimos días. “Va mejorando. Un pasito más dio, así que sigue estable, pero dio un pasito más en los análisis. Da pequeñas mejorías”, expresaron sus familiares al referirse a su estado.

Pese a los avances, el cuadro de salud de la periodista continúa requiriendo cuidados y acompañamiento. En ese sentido, remarcaron la importancia de mantener la esperanza y continuar con las oraciones por su recuperación.

Esperanza ante los avances en su recuperación

“Obviamente hay que seguir orando, pero está dando indicios de mejoría”, señalaron allegados al compartir las novedades sobre la evolución de Brunetti, quien permanece internada en el centro asistencial de la capital entrerriana.

Los pequeños avances registrados en los análisis representan señales alentadoras en medio del difícil proceso que atraviesa la periodista. Su estado continúa siendo estable y su evolución es seguida de cerca por el equipo médico.

Mientras tanto, familiares, amigos, compañeros de trabajo y quienes conocen a Bárbara mantienen su acompañamiento y sus muestras de afecto, con la esperanza de que pueda continuar avanzando favorablemente en su recuperación.

Renuevan el pedido de cadena de oración

En este momento, el acompañamiento continúa siendo fundamental. Familiares, amigos y compañeros de trabajo pidieron que se sigan elevando oraciones por Bárbara, para acompañarla en este proceso y pedir por su recuperación. Cada pequeña mejoría renueva la esperanza y permite afrontar con fortaleza los próximos pasos de su evolución.