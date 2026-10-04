Ingresará una masa de aire frío al país: cómo afectará a Entre Ríos

El frío en Entre Ríos se hará sentir durante los próximos días por el avance de una masa de aire frío desde el sur del país. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Paraná, las temperaturas mínimas descenderán hasta los 7 grados el miércoles 7 de octubre, mientras que hacia el jueves aumentará la probabilidad de precipitaciones.

El comienzo de la semana estará marcado por condiciones variables, con temperaturas máximas que rondarán entre los 23 y los 24 grados en la capital entrerriana. Para este lunes se prevé una mínima de 12 grados y una máxima de 23, mientras que el martes los registros oscilarán entre los 13 y los 24 grados.

El cambio más notorio llegará el miércoles, cuando se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 23. Este descenso se relaciona con el ingreso de aire frío que avanzará sobre el centro del país y provocará temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año en distintas zonas de la región.

El descenso térmico se sentirá desde el miércoles

Las condiciones previstas para Paraná reflejan el contraste entre el aire frío que ingresará desde el sur y la masa de aire más cálido y húmedo que permanecerá sobre el norte argentino. Este escenario dará lugar a diferencias térmicas importantes entre distintas regiones del país.

En Entre Ríos, las temperaturas mínimas serán uno de los principales factores a observar, especialmente en áreas rurales y en sectores donde los cultivos atraviesan etapas sensibles a los cambios térmicos. Si bien los valores previstos para Paraná no implican por sí solos la ocurrencia de heladas, el descenso será marcado respecto de las jornadas previas.

Para el jueves 8, la temperatura en Paraná se ubicará entre los 16 grados de mínima y los 22 de máxima. Sin embargo, la jornada podría presentar mayor inestabilidad: el SMN señala una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde-noche, con condiciones que podrían incluir tormentas.

Lluvias y un escenario variable hacia el fin de semana

El viernes 9 se espera una mejora en las condiciones, con una mínima de 15 grados y una máxima de 19 en Paraná. Para esa jornada, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre el 0% y el 10%, según los datos publicados por el organismo nacional.

En tanto, para el sábado 10 se anticipa una mínima de 14 grados y una máxima de 22, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias. De esta manera, luego del descenso térmico de mitad de semana y la posible inestabilidad del jueves, las temperaturas tenderían a moderarse hacia el fin de semana.

El escenario forma parte de un cambio de circulación atmosférica de alcance nacional. Mientras el centro y sur de Argentina recibirán aire más frío, el norte conservará condiciones cálidas y húmedas, con lluvias que podrían ser abundantes en algunas provincias.