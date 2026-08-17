Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes pueden cobrarla y cómo hacer el trámite

La Prestación por Desempleo de ANSES está destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo y cumplen determinados requisitos de aportes. El beneficio puede cobrarse entre dos y 12 meses y el trámite puede realizarse de manera virtual o presencial.
La Prestación por Desempleo de ANSES constituye una asistencia económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo por un despido sin justa causa, finalización de contrato u otras circunstancias contempladas en la legislación laboral. Para acceder al beneficio se deben acreditar determinados períodos de aportes y presentar documentación que demuestre la desvinculación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla esta prestación como un respaldo económico temporal para las personas que perdieron su fuente laboral mientras intentan reinsertarse en el mercado de trabajo. La cantidad de cuotas y el monto dependen de los aportes realizados y de los ingresos que percibía el solicitante.
No todas las personas desempleadas pueden acceder automáticamente a la asistencia. El programa establece requisitos diferentes para trabajadores permanentes y para quienes desarrollaron tareas eventuales o de temporada.
Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo
Los trabajadores permanentes deben contar con al menos seis meses de trabajo con aportes durante los tres años anteriores al despido o finalización de la relación laboral.
Para trabajadores eventuales o de temporada, las condiciones son diferentes: deben haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y acreditar más de 90 días de actividad durante el último año previo a la finalización de la relación laboral.
La duración de la prestación puede variar entre dos y 12 cuotas, según los meses aportados durante los tres años anteriores a la solicitud. En el caso de beneficiarios mayores de 45 años, el período de cobro se extiende durante seis meses adicionales.
Cómo se determina el monto a cobrar
El importe de la Prestación por Desempleo no es idéntico para todos los beneficiarios. Para establecerlo se consideran tanto la remuneración que recibía el trabajador como el período durante el cual realizó aportes antes de perder el empleo.
ANSES también gestiona, cuando corresponde, la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del titular para depositar allí la prestación. El beneficiario puede retirar el dinero y recibe una tarjeta de débito que le permite operar mediante cajeros automáticos.
Si la persona ya cobra otra prestación de ANSES mediante una cuenta bancaria, podrá utilizarse esa misma cuenta para recibir el beneficio por desempleo. Quienes tengan una cuenta bancaria propia también pueden consultar la posibilidad de adecuarla como Cuenta de la Seguridad Social.
Qué documentación hay que presentar
Los documentos requeridos varían según el motivo por el cual terminó la relación laboral. En todos los casos, el interesado deberá contar con DNI en original y copia, además de la documentación que permita acreditar su situación de desempleo.
Para un despido sin justa causa, deberá presentarse el telegrama de despido, carta documento o una nota de despido cuya firma del empleador se encuentre certificada.
En caso de despido por quiebra o concurso preventivo del empleador, podrá requerirse una nota del síndico que certifique la disolución del contrato laboral, una sentencia de quiebra autenticada por el juzgado, el telegrama mediante el cual el empleador comunicó el cese o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.
Qué ocurre ante otras formas de desvinculación
Cuando la relación laboral haya finalizado por una denuncia del trabajador fundada en justa causa, deberán presentarse el telegrama de intimación y el telegrama de desvinculación laboral enviados por el propio empleado.
Si se trató de la no renovación de un contrato a plazo fijo, se solicitará una copia del contrato vencido. En caso de fallecimiento de un empleador unipersonal, deberá acompañarse una copia certificada del acta de defunción.
Asimismo, cuando el trabajador haya sufrido una enfermedad o accidente, laboral o no laboral, al momento del cese de su último empleo, deberá presentar el certificado médico de aptitud laboral que indique que puede ocupar un puesto acorde con su situación de salud.
Cómo realizar el trámite ante ANSES
La solicitud puede iniciarse de manera digital a través de los canales oficiales de ANSES. Para hacerlo, el interesado deberá ingresar a Atención Virtual utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Quienes no cuenten con esa clave pueden generarla para posteriormente continuar con la gestión. Allí deberán incorporar la información y documentación requerida para acreditar la pérdida del empleo y verificar que cumplen las condiciones establecidas para acceder al beneficio.
También existe la posibilidad de realizar el trámite personalmente en una oficina de ANSES. En ese caso, es necesario solicitar previamente un turno y concurrir con el DNI y la documentación correspondiente a la situación laboral.
Qué otros beneficios pueden mantenerse
El cobro de la Prestación por Desempleo puede ser compatible con determinadas asignaciones familiares. Entre ellas se encuentran las asignaciones por prenatal, nacimiento o adopción, ayuda escolar anual y asignación por matrimonio, según corresponda a la situación del titular.
La situación particular de cada solicitante determinará qué prestaciones pueden mantenerse durante el período de desempleo y cuáles son los requisitos aplicables. Por esa razón, antes de iniciar la gestión resulta conveniente verificar la información personal y laboral registrada ante el organismo.
De esta manera, la Prestación por Desempleo de ANSES funciona como una asistencia transitoria para trabajadores que perdieron un empleo registrado por circunstancias contempladas en la normativa. El acceso dependerá de los aportes realizados, la causa de la desvinculación y la documentación presentada ante el organismo previsional.