Cuenta DNI ofrece 40% de descuento en garrafas durante agosto: cómo acceder

Cuenta DNI ofrece 40% de descuento en garrafas durante agosto y permite obtener hasta $18.000 de reintegro mensual por persona. El beneficio está dirigido a usuarios de la billetera digital de Banco Provincia que compren gas envasado en los comercios adheridos a la promoción.

La iniciativa adquiere especial relevancia durante los meses de bajas temperaturas para aquellos hogares que no cuentan con conexión a una red de gas natural y dependen de garrafas para cocinar, calefaccionarse o disponer de agua caliente.

A diferencia de otros descuentos de la aplicación que se concentran en determinadas jornadas, la promoción para la compra de garrafas se encuentra disponible todos los días de agosto. De esta manera, los usuarios pueden distribuir sus consumos durante el mes hasta alcanzar el límite establecido.

Cuánto hay que gastar para recibir $18.000

El descuento es del 40% sobre el valor de las compras y tiene un tope mensual de reintegro de $18.000 por persona. Para aprovechar completamente el beneficio, el usuario deberá acumular gastos por $45.000 durante agosto.

La cuenta surge de aplicar el 40% de descuento sobre esos $45.000, lo que representa exactamente los $18.000 fijados como límite mensual. Una vez alcanzado el tope, las operaciones posteriores ya no generarán nuevas devoluciones dentro del mismo período.

Por ejemplo, ante una compra de $20.000, el reintegro correspondiente será de $8.000. Si una persona acumula $30.000 en consumos alcanzados por la promoción, obtendrá $12.000. Al llegar a los $45.000, completará los $18.000 disponibles.

Cómo pagar las garrafas con Cuenta DNI

Para acceder a la promoción es indispensable efectuar la compra en uno de los establecimientos participantes y utilizar Cuenta DNI como medio de pago. Las operaciones deben realizarse mediante “Pago Clave DNI” o utilizando el código QR desde la aplicación.

Otro aspecto importante es que el beneficio no está disponible en cualquier establecimiento que comercialice gas envasado. Los usuarios deberán comprobar previamente que el distribuidor o punto de venta figure dentro del listado de comercios adheridos establecido por Banco Provincia.

La entidad dispone de un buscador específico en sus canales oficiales que permite consultar los puntos habilitados por nombre del comercio, dirección o localidad. Debido a que la nómina puede experimentar modificaciones, se recomienda verificar la adhesión antes de concretar la operación.

Las condiciones para recibir el reintegro

Los usuarios también deberán cumplir con las condiciones generales establecidas por Banco Provincia para recibir la devolución. Entre ellas, la entidad especificó que los clientes que registren atrasos en el pago de sus obligaciones con el banco no recibirán el reintegro correspondiente.

El ahorro final dependerá además del precio de las garrafas en cada establecimiento y de la cantidad de unidades que necesite cada familia. En hogares donde más de una persona tenga Cuenta DNI, cada usuario deberá considerar las condiciones y topes individuales previstos por la promoción.

La posibilidad de acceder a una devolución de hasta $18.000 cobra especial importancia en invierno, período en el que habitualmente aumenta la utilización de gas envasado debido a las mayores necesidades de calefacción y agua caliente.

Otros descuentos disponibles durante agosto

La promoción para garrafas forma parte del programa de beneficios que Banco Provincia mantiene mediante su billetera digital. Durante agosto también se contemplan descuentos en distintos rubros y comercios adheridos.

Entre ellos aparecen un 10% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, sin límite de reintegro, y un 10% en librerías de texto durante lunes y martes, también sin tope. En comercios de cercanía, el beneficio informado es del 20% de lunes a viernes, con un máximo semanal de $6.000.

También se contemplan descuentos del 25% en gastronomía durante sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000; 30% en marcas seleccionadas, hasta $15.000 mensuales; y 40% en ferias y mercados bonaerenses, con un reintegro máximo de $6.000 por semana.

De esta manera, Cuenta DNI ofrece 40% de descuento en garrafas durante todo agosto como parte de su esquema de promociones. Para aprovecharlo, será fundamental realizar la operación en establecimientos adheridos, utilizar los medios de pago habilitados dentro de la aplicación y considerar el límite de $18.000 por persona.