El Gobierno analiza usar el FGS de ANSES para impulsar créditos de largo plazo: cómo se aplicaría

El Gobierno analiza un nuevo esquema de créditos con el FGS de ANSES para ampliar el financiamiento de largo plazo y generar mayor disponibilidad de fondos en los bancos. La iniciativa se encuentra en estudio entre Economía, Capital Humano, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y entidades financieras.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Ejecutivo trabaja sobre alternativas para utilizar herramientas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), aunque descartó que el organismo previsional avance directamente con la compra de hipotecas otorgadas a particulares.

“Es algo que estamos analizando con la ministra Pettovello y su equipo”, señaló Caputo al ser consultado sobre la posibilidad de que los recursos administrados por el FGS contribuyan a ampliar el crédito. El funcionario hizo referencia al tema durante la conferencia en la que el Gobierno anunció una flexibilización de los préstamos en dólares destinados a empresas.

Qué papel tendría el FGS de ANSES

Caputo recordó que anteriormente se habían presentado propuestas para que el FGS comprara créditos hipotecarios y, de esa manera, permitiera que las entidades financieras liberaran recursos para generar nuevos préstamos. Sin embargo, rechazó esa posibilidad por considerar que no corresponde con la finalidad del fondo.

“Hubo hace tiempo muchas propuestas de que el FGS comprara hipotecas y permitiera liberar fondos para que los bancos pudieran dar más hipotecas, pero el FGS no puede estar comprando hipotecas de personas”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó: “No es la función del FGS, que está para proteger a los jubilados”. El Gobierno, por lo tanto, busca una alternativa que permita movilizar recursos hacia el sistema financiero sin convertir al fondo en comprador directo de los créditos concedidos a las familias.

La alternativa que estudia el Gobierno

Según trascendió, una de las opciones que analiza el equipo económico consistiría en que el FGS de ANSES licite colocaciones a plazo fijo de largo plazo entre los bancos. Se trataría de una operatoria destinada a proporcionar fondeo por períodos más extensos a las entidades financieras.

El mecanismo permitiría que los bancos recibieran recursos a largo plazo y utilizaran ese fondeo para conceder nuevos préstamos. De esta forma, el FGS no asumiría directamente el riesgo de las hipotecas o créditos otorgados a particulares, sino que realizaría una colocación financiera con las entidades.

Caputo evitó brindar detalles sobre el diseño definitivo de la iniciativa y tampoco precisó si el mecanismo estaría destinado exclusivamente a préstamos hipotecarios o si podría extenderse a créditos personales. Sí confirmó que las conversaciones con diferentes actores del sistema financiero ya comenzaron.

La respuesta de los bancos

“Estamos viendo formas que creemos que son más efectivas y lo estamos hablando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos”, explicó el ministro de Economía en Iprofesional.

Según Caputo, la propuesta tuvo una recepción favorable entre las entidades consultadas. “Creemos que es una vía mucho mejor para todos los bancos, a los que les encantó la idea”, afirmó.

Uno de los principales problemas que intenta abordar la iniciativa es la dificultad del sistema financiero argentino para conseguir fondeo de largo plazo. Los bancos suelen captar depósitos por períodos relativamente breves, mientras que un préstamo hipotecario requiere comprometer recursos durante varios años.