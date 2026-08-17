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Paraná Una jornada solidaria

El Voluntariado Santa Rita celebró el Día del Niño con regalos para pacientes del Hospital San Roque

El Voluntariado Santa Rita celebró el Día del Niño junto a los pacientes del Hospital San Roque. Entregaron juguetes, hubo globos y personajes para acompañar a los chicos internados. Destacaron la solidaridad de Paraná y Crespo.

17 de Agosto de 2026
Santa Rita celebró el Día del Niño en el Hospital San Roque.
Santa Rita celebró el Día del Niño en el Hospital San Roque. Foto: (VSR).

REDACCIÓN ELONCE

El Voluntariado Santa Rita celebró el Día del Niño junto a los pacientes del Hospital San Roque. Entregaron juguetes, hubo globos y personajes para acompañar a los chicos internados. Destacaron la solidaridad de Paraná y Crespo.

El Voluntariado Santa Rita celebró el Día del Niño en el Hospital Materno Infantil San Roque con una jornada destinada a acompañar a los niños y niñas internados. Las voluntarias entregaron regalos y compartieron actividades con los pacientes y sus familias.

La celebración se realizó el domingo 16 de agosto y contó con juguetes, globos y personajes que recorrieron el hospital. Previamente, la institución había impulsado una campaña solidaria para reunir obsequios destinados a unos 60 pacientes.

La organización realizó un relevamiento para seleccionar los presentes de acuerdo con cada niño, en lugar de efectuar una distribución general. La iniciativa contó con donaciones realizadas por vecinos y colaboradores.

El agradecimiento a la comunidad

 

Desde el Voluntariado destacaron que la celebración se realiza todos los años con el objetivo de generar un momento diferente para los pacientes que atraviesan problemas de salud. “Este festejo es una tradición que busca llevar esperanza y momentos de felicidad a quienes atraviesan situaciones difíciles”, expresaron desde la institución.

Finalmente, agradecieron especialmente la colaboración recibida desde las comunidades de Paraná y Crespo. Las voluntarias señalaron que actúan como un “nexo” entre quienes realizan las donaciones y los pequeños pacientes, y resaltaron la emoción generada por cada juguete entregado.

Temas:

Voluntariado Santa Rita Hospital Paraná
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