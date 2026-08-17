Feriado con emprendedores, artesanos y gastronómicos en la zona del Puerto Nuevo

La Feria del Libertador reúne a 180 emprendedores, artesanos y gastronómicos en la zona del Puerto Nuevo. La propuesta podrá recorrerse este lunes feriado, de 10 a 20, y acompaña la última jornada de Paraná Lee.
La Feria del Libertador reúne a 180 emprendedores, artesanos y gastronómicos y se convirtió en una de las alternativas para recorrer durante este lunes feriado en la zona del Puerto Nuevo de Paraná. La propuesta funcionará de 10 a 20, con entrada libre, y coincidirá con el cierre de la 14ª edición de la Feria del Libro Paraná Lee.
Impulsada por la Municipalidad de Paraná, la iniciativa transita su tercera edición y busca generar un espacio de comercialización para productores, artesanos y representantes del sector gastronómico. Al mismo tiempo, ofrece una alternativa de paseo para vecinos, turistas y excursionistas durante el cierre del fin de semana largo.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, señaló que la actividad forma parte de una política municipal orientada a ampliar las posibilidades de comercialización. Además, expresó la expectativa de que el público que visite la Feria del Libro también recorra los puestos instalados en las inmediaciones.
Un espacio para la producción local
Bustamante sostuvo que este tipo de iniciativas tiene como destinatarios, por un lado, a los 180 emprendedores, artesanos y gastronómicos que cuentan con un espacio de venta y, por otro, a quienes recorren la ciudad y buscan adquirir productos elaborados localmente.
La propuesta se complementa con otras alternativas previstas para el feriado, entre ellas el Paseo Matero frente a Plaza Petit Pisant, actividades culturales y gastronómicas de Sabores de la Feria en el Mercado Sud y la Feria de Salta y Nogoyá.
Como antecedente, el funcionario recordó la Feria de Invierno desarrollada durante las vacaciones de julio en la Costanera. Según una medición de impacto económico difundida por el municipio, aquella actividad generó 602 millones de pesos en ventas directas.
El impacto de las ferias
“Sabemos que estos espacios son muy demandados, muy buscados”, afirmó Bustamante al evaluar la convocatoria que tienen estas iniciativas.
El funcionario consideró, además, que las ferias están vinculadas con “la dinámica del movimiento económico de la ciudad y con el crecimiento de nuestros emprendedores”.
De esta manera, la Feria del Libertador cerrará este lunes su tercera edición y completará un fin de semana largo con distintas actividades comerciales, gastronómicas y culturales concentradas en diferentes puntos de Paraná