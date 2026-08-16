Después de varios días grises, el sol volvió a ser protagonista este domingo

El fin de semana largo continúa con condiciones plenamente grises en Paraná y la región. La combinación de abundante nubosidad, elevada humedad, lloviznas intermitentes y escasas variaciones térmicas domina la jornada de este domingo, día en el que se conmemora el Día del Niño.

“La atmósfera permanece muy dinámica sobre buena parte de la Argentina, aunque sobre la franja costera el rasgo predominante es la persistencia de aire húmedo impulsado por vientos del norte y noreste, que mantienen un cielo mayormente cubierto”, indicaron especialistas a Meteored.

Las perturbaciones que avanzan en niveles medios y altos de la atmósfera continuarán favoreciendo la presencia de lluvias débiles durante las primeras horas de la mañana de este domingo.

Con la rotación del viento hacia el sector sur ingresará aire ligeramente más seco, lo que permitirá una mejora gradual de las condiciones.

El sol se abrió paso entre las nubes tras una seguidilla de jornadas grises(foto Elonce)

Aunque el cielo continuará con bastante nubosidad, pasadas las 9 de la mañana de este domingo y tras una pequeña llovizna, aparecieron algunos intervalos de sol que favorecieron el desarrollo de las actividades al aire libre que estaban previstas para la jornada.

Las temperaturas iniciarán la jornada cerca de los 15°C y alcanzarán alrededor de 17°C hacia la tarde. Ese será el momento más templado del día, ya que el ingreso del viento sur provocará un descenso progresivo de la temperatura durante la tarde y dejará un ambiente nuevamente fresco a frío hacia la noche.

El lunes feriado en Paraná tendrá una mínima de 11°C y una máxima de apenas 16°C. además, se pronostican tormentas fuertes con ráfagas de viento del sudeste cercanas a 50 km/h y hasta 70% de probabilidad de precipitaciones.

El martes promete ser una jornada particularmente desapacible, con 12°C de mínima y apenas 13°C de máxima. Continuará la inestabilidad con probabilidad de tormentas fuertes por la mañana y lloviznas hacia la tarde, con ráfagas de viento sudoeste rotando al sur de hasta 50 km/h.

Para el miércoles, en tanto, se pronostican lluvias aisladas con marcas térmicas que rondarán entre los 10 y 13°C y vientos del sudeste rotando al sur.

Pero el cambio más marcado llegará el jueves, cuando las temperaturas mínimas desciendan a los 8°C y la máxima sea de 17°C con lluvias aisladas por la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde noche.