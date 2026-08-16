Paraná Lee continúa este domingo con Mauricio Dayub y más propuestas en Sala Mayo

La Feria del Libro Paraná Lee continuará este domingo en Sala Mayo, con una nueva jornada de actividades culturales, presentaciones y encuentros con autores. El espacio permanecerá abierto de 10 a 20, con entrada libre y gratuita, mientras que la edición se extenderá hasta el lunes 17 de agosto.

Entre las propuestas destacadas para este domingo se anunció el conversatorio “El umbral de lo humano”, que tendrá como protagonista al reconocido actor paranaense Mauricio Dayub.

La feria llegó a su jornada dominical después de un sábado con una importante agenda que incluyó conversatorios, presentaciones de libros, poesía, divulgación científica y actividades destinadas a las infancias.

Ciencia y literatura en la Feria del Libro

La intendenta Rosario Romero recorrió la feria y destacó algunas de las propuestas desarrolladas durante el sábado. Entre ellas mencionó especialmente el conversatorio “El cerebro: un órgano eterno, en los umbrales de la pasión”, encabezado por el científico y divulgador Diego Golombek.

“Tiene un interés especial por la neurociencia. Me parece que conocer más qué pasa en nuestro cerebro, cómo eso incide a lo largo de la vida”, expresó Romero.

La intendenta consideró que la divulgación científica debería conservar un lugar dentro de este tipo de encuentros. “A mí la neurociencia no solamente me atrapa, sino que me parece que en las ferias que hagamos en Paraná siempre ese aspecto tiene que estar presente”, sostuvo.

También destacó la presentación de “El silbido del fuego”, de la escritora paranaense Belén Zavallo, y la presencia de autores entrerrianos. “Es una talentosa escritora local que siempre nos acompaña”, manifestó sobre Zavallo.

Los escritores entrerrianos tuvieron su espacio

Durante el sábado también se desarrolló una mesa destinada especialmente a visibilizar la producción literaria provincial. Participaron Mariana Bolzán, de Paraná; Paula Galansky, de Concordia; y Matías Aldaz, de Federación, bajo la moderación de Washington Atencio.

Bolzán destacó la importancia de generar estos espacios para escritores y editoriales. “Un movimiento así para una feria es fundamental. Es un contexto muy adverso para los libros en general y para quienes escribimos también”, señaló.

La programación permitió que autores de diferentes puntos de Entre Ríos compartieran sus trabajos y mantuvieran un intercambio directo con lectores y visitantes.

Sivak, Golombek y Mairal protagonizaron los conversatorios

Uno de los momentos centrales del sábado estuvo marcado por tres conversatorios. El periodista y escritor Martín Sivak presentó “A llorar a la llorería”, obra que vinculó una separación, la muerte de su madre y un viaje por América Latina.

“Es un libro en tres historias, sobre una separación, la muerte de mi madre y un viaje por América Latina. Es un libro que consigue amalgamar esas tres historias que parecen inconexas”, explicó Sivak.

Diego Golombek, por su parte, abordó la relación entre el cerebro, la literatura y la cultura. “Las ferias pueden ayudar a descubrir pasiones mediante libros, autores y el intercambio con otros lectores”, resumió el investigador.

El escritor Pedro Mairal protagonizó posteriormente “Maniobras de la pasión” y mantuvo un intercambio con el público sobre su obra y el proceso creativo.

“Uno escribe en soledad, por eso ver que los textos llegan a la imaginación de la gente es lo mejor”, afirmó.

Mairal destacó la promoción de la cultura

Durante su participación, Mairal también se refirió a la importancia de acercar las expresiones culturales a niños y jóvenes.

“El Estado tiene que distribuir y promover la cultura, porque nunca sabés a qué chico o chica que está calladito en un rincón esto le está cambiando la vida”, sostuvo.

“Se le abre un panorama enorme, siente que se puede dedicar a eso, que existen los libros y las historias. La cultura tiene que diseminarse y promoverse; eso siempre cae en buen surco y crece en alguien”, agregó.

En ese sentido, consideró “importantísimo” sostener encuentros como la Feria del Libro para ampliar el acceso de nuevos públicos a la literatura.

Presentaciones y actividades para todas las edades

La programación del sábado incluyó además la presentación de “Toda esa gente sola”, de Fabián Reato, integrada por ocho cuentos que transitan entre diferentes registros literarios.

También hubo un recorrido dedicado a los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz, destinado a niños y adolescentes y coordinado por Alexis Chausovsky.

Jesuana Aizcorbe presentó, en tanto, “Cambio y fuera”, una novela de no ficción que reconstruye la vida de una científica argentina trans fallecida en 2018.

Belén Zavallo hizo lo propio con “El silbido del fuego”, un poemario centrado en el cuerpo femenino, la maternidad y los mandatos sociales. “Reivindico el libro y las ferias como espacios de pausa, imaginación, encuentro y visibilidad cultural”, expresó Zavallo tras su presentación.

La propuesta se completó con talleres, actividades artísticas, literatura para las infancias y diferentes espacios de encuentro.

Paraná Lee continúa hasta el lunes

Tras la actividad del sábado, Paraná Lee continuará este domingo desde las 10 y hasta las 20 en Sala Mayo, con acceso libre y gratuito. Entre los atractivos de la jornada estará la presencia de Mauricio Dayub en el conversatorio “El umbral de lo humano”.

La Feria del Libro permanecerá abierta también el lunes 17 de agosto, en el mismo horario, completando cuatro jornadas destinadas a reunir a escritores, editoriales y lectores.