Tormentas aisladas para el Día del Niño: cómo seguirá el tiempo durante la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que Paraná y gran parte de Entre Ríos atravesarán una semana marcada por la inestabilidad, con lluvias intermitentes, descenso de las temperaturas y ráfagas de viento. De acuerdo con el organismo, se prevé una sucesión de jornadas inestables, con períodos de precipitaciones que se alternarán con mejoramientos temporarios. Además, se esperan vientos sostenidos y cambios en las condiciones térmicas, en un escenario meteorológico variable que se extenderá durante buena parte de la semana.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Entre Ríos (con excepción de los departamentos Victoria y Gualeguay). Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan acumulados de hasta 60/80 mm, que pueden ser superados de forma puntual en el total del fin de semana, especialmente en el este de Entre Ríos y el sur de Corrientes. De acuerdo al SMN, el aviso por tormentas se extiende hasta el martes, día para cuando alcanzará a todo el territorio entrerriano.

Según reportaron especialistas, un frente frío continuará avanzando hacia el norte y durante el lunes favorecerá el desarrollo de tormentas en sectores del Litoral y el norte argentino, mientras comienza a organizarse un nuevo sistema de bajas presiones. Y hacia el martes se prevé la formación de un centro de baja presión sobre el noreste del país.

El lunes feriado en Paraná tendrá una mínima de 11°C y una máxima de apenas 16°C. además, se pronostican tormentas fuertes con ráfagas de viento del sudeste cercanas a 50 km/h y hasta 70% de probabilidad de precipitaciones.

El martes promete ser una jornada particularmente desapacible, con 12°C de mínima y apenas 13°C de máxima. Continuará la inestabilidad con probabilidad de tormentas fuertes por la mañana y lloviznas hacia la tarde, con ráfagas de viento sudoeste rotando al sur de hasta 50 km/h.

Para el miércoles, en tanto, se pronostican lluvias aisladas con marcas térmicas que rondarán entre los 10 y 13°C y vientos del sudeste rotando al sur.

Pero el cambio más marcado llegará el jueves, cuando las temperaturas mínimas desciendan a los 8°C y la máxima sea de 17°C con lluvias aisladas por la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde noche.