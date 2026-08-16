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Un hombre sufrió heridas de gravedad tras accidentarse en moto en el departamento Villaguay

El vehículo fue hallado en la banquina pero los ocupantes no estaban en el lugar. La policía constató que el conductor, de 51 años, fue trasladado al Hospital Santa Rosa y luego derivado a un centro de mayor complejidad. Investigan las circunstancias del hecho.

16 de Agosto de 2026
El hombre de 51 años fue trasladado con lesiones graves
El hombre de 51 años fue trasladado con lesiones graves Foto: Jefatura Departamental Villaguay

El vehículo fue hallado en la banquina pero los ocupantes no estaban en el lugar. La policía constató que el conductor, de 51 años, fue trasladado al Hospital Santa Rosa y luego derivado a un centro de mayor complejidad. Investigan las circunstancias del hecho.

Un hombre de 51 años sufrió lesiones graves este domingo tras protagonizar un siniestro vial en el acceso sur a Villa Clara, departamento Villaguay.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 17, sobre el tramo de ripio del Acceso Sur a la localidad. Cuando llegó el personal policial, encontró una motocicleta Gilera blanca con detalles en rojo tendida sobre la banquina oeste y sin ocupantes.

 

A partir de las primeras averiguaciones, los efectivos establecieron que el conductor había sido trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Santa Rosa de Villaguay debido a la gravedad de las lesiones.

 

Una vez ingresado al nosocomio, se confirmó que se trataba de un hombre de 51 años, domiciliado en Villaguay. Personas conocidas señalaron que había asistido a un evento realizado en Villa Clara y que posteriormente se dirigía hacia su ciudad.

 

El Médico de Policía constató que presentaba lesiones de carácter grave, por lo que posteriormente fue derivado a un centro asistencial de mayor complejidad.

Investigan cómo ocurrió el siniestro

 

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Mauro Quirolo, se dio intervención a la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

 

Además, la motocicleta fue secuestrada preventivamente mientras avanzan las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

Temas:

Villaguay accidente de tránsito Motociclista
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