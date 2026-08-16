Narcomenudeo en Concepción del Uruguay: comienza la audiencia por los cuatro detenidos

Este martes comenzará la audiencia en la que la Justicia definirá la situación procesal de las cuatro personas detenidas durante los allanamientos por narcomenudeo realizados el pasado jueves en Concepción del Uruguay.

Tres hombres y una mujer, identificados como M.M; A.M; L.A y L.V fueron indagados durante la mañana del sábado por el fiscal interviniente, Dr. Eduardo Santos, y permanecen alojados en dependencias policiales.

La causa se tramita por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del Dr. Gustavo A. Díaz.

La Fiscalía podría solicitar prisión preventiva

Durante la audiencia, que comenzará este martes, se expondrán las posiciones de la Fiscalía y la defensa respecto de la continuidad del proceso. La Fiscalía analiza solicitar la prisión preventiva para los cuatro imputados.

Los detenidos serán asistidos legalmente por el abogado Jair Gay, quien asumió la defensa de los cuatro en el marco de la investigación. La resolución judicial determinará si los acusados continúan privados de su libertad y bajo qué condiciones afrontarán el proceso.

Qué se secuestró durante los allanamientos

Los procedimientos se realizaron el jueves en cuatro domicilios de distintos puntos de Concepción del Uruguay. Como resultado, fueron detenidas tres hombres y una mujer, mientras que otras siete personas quedaron identificadas y supeditadas a la causa.

Durante los operativos se secuestraron clorhidrato de cocaína, marihuana y flores de cannabis, además de más de $4,3 millones en efectivo.

También fueron incautados teléfonos celulares, un vehículo, armas de fuego, municiones, documentación y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

La audiencia del martes será el próximo paso de la investigación y permitirá definir la situación procesal de Manuel Martínez, Agustín Martínez, Leonardo Abrigo y Liliana Vigne.