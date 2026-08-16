Incautaron más de 400 kilos de marihuana ingresados por el río Paraná

La Prefectura Naval Argentina incautó más de 404 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en cercanías del río Paraná, en la provincia de Misiones. El procedimiento terminó con un hombre detenido y una camioneta retenida.

La investigación comenzó a partir de información obtenida mediante tareas de inteligencia. Los efectivos se trasladaron hacia el sector conocido como Puerto Carolina, ubicado a la altura del kilómetro 1.865 del curso fluvial.

Desde ese punto, los agentes emplearon una cámara térmica y observaron una embarcación a motor que cruzaba transversalmente el río Paraná. En el bote viajaban varias personas que se aproximaron a la costa argentina.

Detectaron una descarga durante la noche

Los ocupantes de la embarcación descargaron paquetes de grandes dimensiones y regresaron rápidamente hacia Paraguay. Al advertir la maniobra, el personal de Prefectura inició un despliegue para localizar a quienes recibirían el cargamento.

Mientras avanzaban hacia el lugar, los efectivos detectaron una camioneta que circulaba en dirección al casco urbano de Wanda. En su interior se observaban varios fardos similares a los desembarcados minutos antes.

El vehículo fue interceptado en el acceso a Colonia Wanda. Durante la inspección, los agentes encontraron 13 bolsos de gran tamaño que estaban envueltos y asegurados con cinta de embalar.

La carga estaba dividida en 535 panes

Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron que los paquetes contenían cannabis sativa. La droga estaba distribuida en 535 panes de marihuana y registró un peso total superior a los 404 kilogramos.

El cargamento ingresado por el río Paraná fue valuado oficialmente en $1.496 millones. Por disposición judicial, el conductor de la camioneta quedó detenido y el rodado utilizado para transportar los bultos fue retenido.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Alejandro Cardozo. También interviene la Fiscalía Federal local, encabezada por Marcelo José Bernachea.