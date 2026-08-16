Hallaron droga y $4 millones en un auto durante un control vehicular

El procedimiento se realizó el sábado por la noche en Villaguay y estuvo a cargo de la Policía y Gendarmería. En un Chevrolet Corsa hallaron cannabis y rastros de cocaína, además de $4 millones. También retuvieron cinco motos por presuntas picadas.
Un operativo de control vehicular permitió detectar estupefacientes y $4 millones en efectivo dentro de un automóvil durante la noche del sábado en Villaguay, en inmediaciones del acceso Carlos Fuertes y calle Inmigrantes Belgas, con participación de efectivos policiales y de Gendarmería Nacional.
Durante el operativo, los agentes detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa Classic en el que viajaban dos hombres, de 33 y 29 años, ambos oriundos de la localidad.
Mientras se verificaba la documentación personal de los ocupantes, integrantes de Gendarmería detectaron un billete que presentaba restos de una sustancia sospechosa. Posteriormente, el correspondiente análisis arrojó resultado positivo para cocaína.
Un perro detector marcó el asiento trasero
Ante esa situación intervino personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos. El funcionario guía realizó una inspección del vehículo acompañado por “Luna”, un can especializado en la detección de estupefacientes.
Durante el procedimiento, el animal realizó una marcación sobre el asiento trasero. Al revisar ese sector, los efectivos encontraron un envoltorio que contenía restos vegetales.
La sustancia fue sometida al correspondiente test, que dio resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total informado de cuatro gramos.
Encontraron una bolsa con $4 millones
La inspección del Chevrolet continuó y los uniformados encontraron además una bolsa de nylon que contenía $4.000.000 en efectivo, distribuidos en billetes de diferentes denominaciones.
De acuerdo con la información policial, el dinero fue posteriormente entregado a su propietario.
La situación fue comunicada a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso continuar con las actuaciones correspondientes. El procedimiento quedó a cargo de Gendarmería Nacional Argentina.
Retuvieron cinco motos por presuntas picadas
El despliegue de seguridad dejó además otras intervenciones. Durante el mismo operativo, cinco motocicletas fueron retenidas debido a que sus conductores realizaban, según se informó oficialmente, maniobras compatibles con la práctica de picadas.
Las autoridades señalaron que esas conductas ponían en riesgo la seguridad vial, por lo que se procedió a adoptar las medidas correspondientes.
Asimismo, se realizaron controles de alcoholemia y uno de los test arrojó resultado positivo. Ante esa situación se aplicaron las medidas previstas por la normativa vigente.