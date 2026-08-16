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Policiales Siniestro vial en Concordia

Intentó esquivar a un perro, perdió el control del auto y terminó dentro de una zanja

Una mujer de 35 años circulaba en un Chevrolet Corsa junto a su hija menor cuando perdió el control al tomar una rotonda y terminó junto a las vías ferroviarias. Pese al impacto, ambas resultaron ilesas.

16 de Agosto de 2026
Accidente de tránsito en Concordia
Accidente de tránsito en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Una mujer de 35 años circulaba en un Chevrolet Corsa junto a su hija menor cuando perdió el control al tomar una rotonda y terminó junto a las vías ferroviarias. Pese al impacto, ambas resultaron ilesas.

Una mujer de 35 años y su hija menor de edad resultaron ilesas luego de protagonizar un siniestro vial durante la mañana de este domingo en inmediaciones de la Rotonda Islas Malvinas, en Concordia.

 

El hecho ocurrió cuando la conductora circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa por calle Isthilart, en sentido norte-sur, acompañada por su hija.

 

Según las primeras actuaciones realizadas por personal policial, al ingresar a la rotonda, la mujer habría observado lo que aparentaba ser un perro sobre la calzada.

Accidente de tránsito en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente de tránsito en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

El auto terminó en una zanja

 

En esas circunstancias y por motivos que se trataban de establecer, la conductora perdió el control del Chevrolet Corsa, continuó su recorrido fuera de la calzada y terminó cayendo en una zanja ubicada junto a las vías ferroviarias.

 

Tras recibir el aviso sobre el siniestro, personal policial de comisaría segunda acudió al lugar y realizó las actuaciones correspondientes.

 

A pesar de las características del accidente, ni la conductora ni su hija sufrieron lesiones, por lo que el episodio solamente dejó daños materiales en el vehículo.

 

 

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