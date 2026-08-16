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Policiales Operativo contra el narcomenudeo en Colón

Secuestraron cocaína de alta pureza y más de $1,2 millones: hubo dos detenidos

Tres allanamientos simultáneos en Colón permitieron secuestrar 13,9 gramos de cocaína, $1.292.250, una balanza, celulares y dos vehículos. Dos personas quedaron detenidas y otras seis fueron identificadas.

16 de Agosto de 2026
Operativo contra el narcomenudeo en Colón
Operativo contra el narcomenudeo en Colón Foto: Policía de Entre Ríos

Tres allanamientos simultáneos en Colón permitieron secuestrar 13,9 gramos de cocaína, $1.292.250, una balanza, celulares y dos vehículos. Dos personas quedaron detenidas y otras seis fueron identificadas.

Un operativo contra el narcomenudeo realizado por la Policía de Entre Ríos dejó como resultado dos personas detenidas, otras seis identificadas y el secuestro de cocaína de alta pureza, más de 1,2 millones de pesos y diferentes elementos vinculados a la investigación.

 

Los procedimientos se desarrollaron mediante tres allanamientos simultáneos en Colón, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566.

 

Durante las requisas, los efectivos encontraron 13,9 gramos de cocaína presentada en forma de “piedra”. Según se informó oficialmente, esta modalidad podía evidenciar un elevado grado de pureza antes de su posterior fraccionamiento en dosis destinadas a la comercialización.

Operativo contra el narcomenudeo en Col&oacute;n (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativo contra el narcomenudeo en Colón (foto Policía de Entre Ríos)

Dinero, vehículos y otros elementos secuestrados

 

Además de la sustancia, los investigadores incautaron $1.292.250 en efectivo, teléfonos celulares y una balanza electrónica, junto con recortes que presuntamente eran utilizados para acondicionar las dosis.

 

Asimismo, durante los allanamientos fueron secuestrados dos vehículos, que quedaron incorporados como elementos de interés para la investigación judicial.

 

Como consecuencia de las medidas ordenadas en la causa, dos personas quedaron detenidas y otras seis fueron correctamente identificadas, mientras continuaron las actuaciones correspondientes.

Operativo contra el narcomenudeo en Col&oacute;n (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativo contra el narcomenudeo en Colón (foto Policía de Entre Ríos)

Un operativo conjunto

 

Del procedimiento participaron agentes especializados de las Divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales de las Jefaturas Departamentales de Colón, San Salvador y Gualeguay.

 

Los efectivos trabajaron de manera coordinada para concretar los allanamientos en los domicilios que habían quedado bajo investigación y avanzar en el esclarecimiento de la presunta comercialización de estupefacientes.

 

La investigación se enmarcó en los procedimientos que lleva adelante la Dirección General de Drogas Peligrosas para detectar y desarticular presuntos puntos de venta de sustancias ilícitas en diferentes localidades entrerrianas.

Operativo contra el narcomenudeo en Col&oacute;n (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Operativo contra el narcomenudeo en Colón (foto Policía de Entre Ríos)

Temas:

Colón drogas peligrosas narcomenudeo procedimiento
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