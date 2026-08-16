River busca cortar su mala racha ante Argentinos Juniors: hora y cómo verlo en vivo

El Millonario recibe este domingo al líder de la Zona B por la quinta fecha del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 18 en el Monumental y marcará el esperado debut de Thiago Almada.
River recibirá este domingo a Argentinos Juniors desde las 18, en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará sus primeros puntos en el campeonato frente a un rival que llega con puntaje ideal.
El Millonario atraviesa un complicado comienzo de semestre y perdió los cinco partidos oficiales que disputó, cuatro de ellos correspondientes al torneo local. En el Clausura cayó por 1-0 frente a Barracas Central, Gimnasia, Rosario Central y Tigre.
De esta manera, River todavía no convirtió goles ni sumó puntos en el certamen y necesita una victoria que le permita comenzar a revertir su presente. Además, el compromiso será importante desde lo anímico antes de afrontar su próximo desafío internacional.
Thiago Almada tendría su debut
Una de las principales novedades para el encuentro será la presencia de Thiago Almada, quien quedó a disposición de Coudet y tendría su debut oficial con la camiseta de River.
El flamante refuerzo se perfila para integrar el equipo titular frente al conjunto de La Paternal y aparece como una de las principales apuestas del entrenador para modificar el funcionamiento ofensivo.
River también buscará recuperar confianza antes de enfrentar a Independiente Santa Fe por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Argentinos llega con puntaje ideal
El presente de Argentinos Juniors contrasta con el del Millonario. El equipo dirigido por Nicolás Diez ganó sus primeros cuatro compromisos y lidera la Zona B con puntaje perfecto.
Además de su buen desempeño en el Clausura, el Bicho pelea en los primeros puestos de la tabla anual, por lo que intentará extender su gran comienzo de campeonato en el Monumental.
River y Argentinos Juniors jugarán desde las 18 de este domingo 16 de agosto, en el estadio Monumental. El encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura será televisado en vivo por ESPN Premium.