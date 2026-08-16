Choque con alcoholemia positiva y una camioneta incendiada en Paraná

Dos intervenciones se registraron durante la noche del sábado en Paraná. Un choque terminó sin heridos, pero con un conductor que dio positivo de alcoholemia. Además, una camioneta se incendió mientras circulaba por una ruta.
Dos incidentes viales movilizaron a la Policía y a Bomberos durante la noche de este sábado, aunque ninguno dejó personas lesionadas. Uno de los hechos fue una colisión sobre la colectora de la Ruta Nacional 168, mientras que el restante correspondió al incendio de una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 12.
El primero de los episodios ocurrió sobre la colectora de la Ruta Nacional 168, entre López Jordán y Bazán y Bustos, donde chocaron un automóvil Honda Accord y una Toyota Corolla Cross.
De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, uno de los vehículos perdió el control y terminó impactando contra el restante. Pese a la colisión, se constató que ninguno de los involucrados había sufrido lesiones.
Alcoholemia positiva tras el choque
Luego del siniestro, se realizó el correspondiente control de alcoholemia a uno de los conductores y el resultado fue positivo, según se informó.
Ante esa situación, las autoridades dispusieron el traslado del vehículo hasta la playa municipal y la retención de la licencia de conducir. Además, se realizaron las actuaciones correspondientes.
Una camioneta se incendió mientras circulaba
Por otra parte, durante la misma noche, personal policial fue convocado a la intersección de la Ruta Nacional 12 y calle Marizza, donde se había reportado el incendio de un vehículo.
Al arribar, los efectivos constataron que una camioneta Renault Kangoo estaba siendo afectada por las llamas. El conductor explicó que circulaba por la Ruta 12 cuando advirtió que el fuego comenzaba a propagarse desde el sector del motor.
Ante la situación, logró detener la camioneta sobre la banquina y ponerse a resguardo. Posteriormente intervino personal de Bomberos Zapadores, que logró sofocar el incendio. Tampoco se registraron personas lesionadas como consecuencia del episodio.