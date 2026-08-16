Entrerriano fue detenido en Santa Fe con más de 11 kilos de cocaína ocultos en su auto

Entrerriano fue detenido con más de 11 kilos de cocaína ocultos en su auto

Un hombre domiciliado en Paraná fue detenido luego de que encontraran más de 11 kilos de cocaína ocultos en el automóvil que conducía durante un control preventivo realizado sobre la Ruta Nacional 11, en el norte de la provincia de Santa Fe.

El procedimiento se concretó este sábado, alrededor de las 13:55, a la altura del kilómetro 929 de la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de Florencia. Efectivos de la Unidad Operativa Regional Nº 1 de Reconquista, dependiente de la Dirección General Guardia Provincial, detuvieron la marcha de un Volkswagen Fox 1.6.

Al volante se encontraba un hombre de 48 años con domicilio en la capital entrerriana, pero que regresaba de Resistencia. Mientras verificaban la documentación, los agentes observaron restos de un polvo blanco y un envoltorio que contenía una sustancia de características similares a la cocaína.

Entrerriano fue detenido con más de 11 kilos de cocaína ocultos en su auto (foto Reconquista Hoy)

Las irregularidades que despertaron sospechas

Durante la inspección inicial, los efectivos también advirtieron irregularidades en sectores del interior del Volkswagen Fox, situación que motivó la intervención de la Justicia Federal.

Ante los indicios detectados, la autoridad judicial dispuso que se realizara una requisa exhaustiva del automóvil.

Fue entonces cuando los investigadores encontraron 10 paquetes rectangulares envueltos en nylon y ocultos dentro del vehículo. También se secuestraron cigarrillos y media “tuca”, según se informó oficialmente.

Entrerriano fue detenido con más de 11 kilos de cocaína ocultos en su auto (foto Reconquista Hoy)

Más de 11 kilos de cocaína

Tras el hallazgo, se dio nuevamente intervención a la Fiscalía Federal, que ordenó continuar las actuaciones con participación de Gendarmería Nacional.

Personal de Seguridad Vial de la fuerza federal realizó las tareas de campo y sometió la sustancia encontrada a una prueba orientativa. El análisis dio resultado positivo para cocaína.

Posteriormente se efectuó el pesaje de los 10 paquetes y se determinó que contenían un total de 11,555 kilogramos de cocaína.

El conductor quedó a disposición de la Justicia

Por disposición de la Fiscalía Federal, el hombre domiciliado en Paraná, la droga secuestrada y el Volkswagen Fox quedaron a disposición de Gendarmería Nacional, mientras avanzaron las actuaciones judiciales para determinar el origen y destino del cargamento.

Del operativo también participaron efectivos de la Unidad Regional IX, personal de la Comisaría IX de Florencia, el GOT y otras dependencias que brindaron seguridad perimetral.

El procedimiento se había iniciado como un control preventivo de rutina sobre la Ruta Nacional 11 y derivó en el secuestro de más de 11 kilos de cocaína y la detención del conductor entrerriano.