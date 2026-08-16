Evangelina Anderson reveló el insólito pedido que recibió de un famoso: “Me sorprendió”

La modelo contó en PH Podemos Hablar una particular experiencia íntima con un hombre cuya identidad decidió preservar. Además, recordó el difícil momento en que debió comunicarles a sus hijos la separación de Martín Demichelis.
Evangelina Anderson sorprendió al revelar una particular experiencia íntima que vivió con un hombre al que definió como “muy conocido en el mundo”, aunque evitó revelar su identidad. La confesión ocurrió durante su participación en PH Podemos Hablar, donde compartió la mesa con Benjamín Vicuña, Santiago Talledo y Lizy Tagliani.
La anécdota surgió cuando Andy Kusnetzoff propuso una de las habituales consignas del programa y consultó a los invitados sobre situaciones inesperadas que habían atravesado en la intimidad. Anderson tomó la palabra y reconstruyó el episodio.
“Abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca”, relató la modelo, una declaración que provocó sorpresa y risas entre quienes estaban en el estudio.
La reacción de los invitados
Benjamín Vicuña quiso conocer más detalles y preguntó: “¿La patita completa?”. Anderson respondió con humor: “O él tenía la boca muy grande o yo tengo el pie muy chiquito”.
La conversación continuó entre bromas y Lizy Tagliani se sumó al intercambio al señalar: “Conmigo es como una doble”, en referencia al tamaño de su pie.
Santiago Talledo, por su parte, intentó recrear el gesto para comprender cómo había ocurrido la situación. Anderson aclaró entonces que todo había sucedido de manera inesperada: “No, no. De una. Me sorprendió, la verdad”.
La particular aclaración de Anderson
La modelo señaló que después de aquel episodio la situación continuó con normalidad. “Después me quedé como... fue ahí, jugó un poquito más y después seguimos, y después estuvo bien”, expresó.
Kusnetzoff también quiso saber si el hombre había repetido la acción con el otro pie. “¿Pero después fue al izquierdo?”, preguntó. “No, fue una, era una sola”, respondió Anderson.
La confesión se convirtió así en uno de los momentos más comentados de la emisión del programa de Telefe, caracterizado por las historias personales y los intercambios espontáneos entre sus invitados.
El difícil momento de su separación
En otro tramo de la entrevista, Anderson cambió de tono y recordó cómo atravesó la separación de Martín Demichelis y, especialmente, el momento en que debió comunicarles la decisión a sus hijos.
“Uno de los momentos más fuertes para mí fue cuando me separé. Enfrentar a los chicos y tener esa charla”, confesó. Según relató, en aquel momento vivía en México, mientras que su hijo se encontraba en Argentina y residía con una de sus hermanas.
La modelo explicó que la noticia de la separación comenzó a circular en televisión antes de que pudiera conversar con sus hijos. “Salió antes en la tele y yo no había hablado con mis hijos. Entonces para mí fue fuertísimo”, recordó.
Ante esa situación, decidió comunicarse inmediatamente con su hijo mediante una videollamada. “Yo no estaba preparada emocionalmente para transmitírselo y lo tuve que hacer así, como pude”, concluyó Anderson.