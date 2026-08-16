Incautaron 11 armas y más de 300 kilos de carne de ciervo axis a cazadores furtivos

La Policía de Entre Ríos interceptó cuatro camionetas durante un operativo en Islas del Ibicuy. Secuestraron 11 armas, más de 200 cartuchos y carne correspondiente a cinco ciervos axis. También iniciaron actuaciones por la situación legal de uno de los armamentos.
Un importante operativo contra la caza ilegal permitió secuestrar 11 armas de fuego y más de 300 kilos de carne de ciervo axis en el departamento Islas del Ibicuy. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Entre Ríos y derivó además en actuaciones por la presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.
El procedimiento se desarrolló en el marco de las acciones destinadas a combatir los delitos rurales y preservar la fauna silvestre. Personal de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy trabajó conjuntamente con especialistas de la Dirección General de Delitos Rurales.
Durante el despliegue, los uniformados implementaron un operativo cerrojo y lograron interceptar un convoy integrado por cuatro camionetas en las que se desplazaban las personas investigadas.
Armas, municiones y equipos de comunicación
Tras detener la marcha de los vehículos, los efectivos realizaron las requisas correspondientes y encontraron una importante cantidad de elementos presuntamente vinculados con la actividad de caza.
Según se informó, fueron secuestradas 11 armas de fuego y 204 cartuchos de diferentes calibres. También se incautaron equipos de comunicación y distintos elementos logísticos que habrían sido utilizados durante la actividad.
La situación de las armas quedó bajo investigación, debido a que los agentes constataron que uno de los armamentos carecía de la documentación legal exigida.
Por esa circunstancia se iniciaron las actuaciones correspondientes por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, mientras continuaban las diligencias para determinar responsabilidades.
Decomisaron más de 300 kilos de carne
Durante la inspección de las camionetas, los policías también encontraron una importante cantidad de carne proveniente de animales silvestres.
En total fueron decomisados más de 300 kilogramos de cortes cárnicos correspondientes a cinco ejemplares de ciervo axis. Además, entre los elementos hallados había una cabeza de un animal de la misma especie con sus astas.
El procedimiento quedó enmarcado en las actuaciones vinculadas con la caza ilegal y la protección de la fauna, mientras se avanzaba con las medidas correspondientes respecto de las personas que circulaban en los cuatro vehículos.
Desde la Policía de Entre Ríos destacaron el trabajo coordinado entre la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy y la Dirección General de Delitos Rurales para reforzar los controles en caminos rurales y prevenir actividades ilegales relacionadas con la fauna silvestre.