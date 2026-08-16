Piden expulsar a una jugadora de Gran Hermano por presunta agresión física a otra participante

Un nuevo conflicto sacudió la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de una discusión entre Tamara Paganini y Solange Abraham durante la fiesta temática del sábado. La escena quedó registrada por las cámaras del reality y rápidamente generó repercusiones en redes sociales.

En las imágenes que comenzaron a circular, ambas participantes aparecen enfrentadas en medio de una discusión cuyo origen no pudo determinarse con precisión, debido a que el momento no cuenta con audio de los micrófonos de la transmisión.

Tamara Paganini está mal! No debería estar adentro de la casa, tiene problemas mentales y de adicción! No es normal su comportamiento @SANTIAGODELMORO EXPULSIÓN PARA TAMARA ‼️ pic.twitter.com/O6aNYbkGz5 — FER (aniker) ✮⋆˙ (@feeerminnn) August 16, 2026

Uno de los movimientos que más llamó la atención fue el de Paganini, quien realizó un gesto con el brazo hacia Solange. A partir de esa secuencia, algunos seguidores interpretaron que se trató de una cachetada y comenzaron a reclamar la expulsión de la participante.

Sin embargo, otros usuarios señalaron que el plano de las cámaras no permite confirmar que haya existido contacto físico. Lo que sí se observa en otro momento de la secuencia es que Paganini escupe hacia su compañera.

Reclamos de sanción en redes

El episodio provocó una fuerte discusión entre los seguidores del programa. Mientras algunos pidieron una sanción inmediata por una presunta agresión física, otros cuestionaron la interpretación de las imágenes y remarcaron que no existe una toma clara que permita comprobar una cachetada.

Después de la fiesta, además, se viralizó una conversación entre Yanina Zilli y Solange Abraham. Durante el diálogo, Zilli calificó la situación como “una locura” y sostuvo: “Para mí la tienen que suspender, se tiene que ir”.

En medio de la polémica, algunos usuarios también recordaron episodios anteriores en los que Solange habría tenido comportamientos físicos hacia Tamara Paganini y Sebastián Cola, y cuestionaron si el programa está aplicando el mismo criterio frente a situaciones similares.

Por el momento, las imágenes generaron pedidos de expulsión en redes sociales, pero no se confirmó una decisión de la producción de Gran Hermano respecto de una eventual sanción para Paganini.