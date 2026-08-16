Colón busca consolidarse como un destino turístico internacional

La construcción de un nuevo resort comenzará en los próximos días

El intendente de Colón, José Luis Walser, destacó el avance de una nueva inversión privada en la ciudad y explicó la estrategia municipal para atraer emprendimientos de mayor escala y posicionar al destino turístico a nivel internacional.

Walser confirmó que la construcción de un nuevo resort comenzará en los próximos días y señaló que la inversión será superior a los 5 millones de dólares, según publicó Diario Río Uruguay.

“Este resort que va a comenzar a construirse dentro de poquitos días con una inversión mayor a 5 millones de dólares tiene que ver con una propuesta que

nosotros estamos haciendo desde hace unos años que es el modelo Colón”, explicó.

El “modelo Colón” y los incentivos a la inversión

El intendente detalló que el proyecto de desarrollo de la ciudad se sostiene sobre dos ejes: el crecimiento industrial y el fortalecimiento del turismo.

“Una es el parque industrial con 84 hectáreas, con una feria industrial y con todo un trabajo en pos de generar sinergia entre lo público y lo privado con las industrias”, indicó.

Sobre el segundo eje, Walser planteó: “Por otro lado, nuestro objetivo de convertir a Colón en un destino turístico internacional”.

Para atraer inversiones, el municipio modificó su normativa tributaria y creó dos regímenes de incentivos. Uno está destinado a empresas que se incorporen al parque industrial y otro a inversiones turísticas superiores a 1,5 millones de dólares.

“Por 10 años las inversiones que cumplan esas características no pagan un solo impuesto nuestra ciudad”, afirmó el jefe comunal. En ese marco, explicó que el resort Ipamay representa “la primera inversión importante que se acoge a nuestro régimen de incentivos”.

Más infraestructura para el turismo

Walser valoró la llegada del emprendimiento en un contexto económico complejo y sostuvo que demuestra que la estrategia de desarrollo municipal comienza a generar resultados.

“A nosotros nos pone muy feliz porque la propuesta de desarrollo de ciudad que estamos planteando comienza a dar su fruto con inversión incluso en un momento difícil”, expresó.

Además, consideró que este tipo de emprendimientos son necesarios para ampliar la oferta turística. “Este tipo de inversiones son las que nosotros necesitamos para llevar a nuestro destino turístico a un nivel internacional en cuanto a los servicios que ofrecen nuestros prestadores”, sostuvo.

Trabajo regional para fortalecer el turismo

El intendente también destacó la articulación entre las localidades que integran la Mancomunidad Tierra de Palmares y remarcó la importancia de trabajar de manera conjunta más allá de las diferencias políticas.

“Tenemos la experiencia de más de 15 años de lo que es Tierra de Palmares donde los equipos turísticos de todas las ciudades, independientemente del signo político que tenga quien conduce la ciudad, entendieron algo que había que trabajar unidos por el turismo”, señaló.

Según Walser, la coordinación regional también permite distribuir los costos de promoción y ampliar el alcance de las campañas.

“Hacer una promoción en un canal nacional sale un dinero importante”, explicó, y agregó: “Si nos juntamos entre varios municipios eso se hace más aliviado y además el efecto es multiplicador”.

Finalmente, el intendente sostuvo que los municipios de la región están “muy bien alineados” en el objetivo de consolidar una oferta turística amplia y competitiva para Entre Ríos.