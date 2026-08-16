Fabián Rogel alertó por la deuda de los hogares: “El Gobierno debe frenar esta sangría”

El diputado provincial Fabián Rogel se pronunció sobre el endeudamiento y la morosidad que afecta a las familias argentinas. A través de sus redes sociales, expresó su preocupación por el uso del crédito y las altas tasas de interés.

“Todos contra todos. Ese pareciera ser el final del actual Gobierno nacional”, comenzó el dirigente radical. En su publicación, sostuvo que la acumulación de obligaciones financieras alcanza a hogares de distintos puntos del país.

Rogel puso especial atención en los préstamos ofrecidos mediante billeteras virtuales. Según afirmó, algunas de estas herramientas aplican intereses mensuales que pueden superar el 105%, lo que profundizaría las dificultades para cancelar las deudas.

La advertencia de Rogel sobre el crédito

El legislador consideró que las billeteras digitales se convirtieron en una de las principales vías utilizadas por las familias para obtener financiamiento. Sin embargo, advirtió que sus elevados costos pueden comprometer los ingresos de los usuarios.

La publicación de Fabián Rogel se produjo en medio de las dificultades de numerosos hogares para afrontar gastos cotidianos y cumplir con sus compromisos financieros. El diputado relacionó esa situación con las tasas aplicadas en diferentes modalidades de crédito.

En ese sentido, habló de niveles “escandalosos” de interés y describió el escenario como una “sangría”. También pidió que el Gobierno nacional adopte medidas para evitar una mayor acumulación de deudas.

Las dificultades económicas de las provincias

Rogel extendió su análisis a la situación financiera de las administraciones provinciales. Aseguró que cada distrito debe buscar sus propios recursos para pagar salarios y cumplir con las obligaciones que tiene a su cargo.

“Cada provincia debe arreglárselas como pueda para pagar los sueldos y cumplir con todas las obligaciones”, manifestó. Además, calificó el panorama como “agobiante y de extrema sensibilidad”.

Para el exdiputado nacional, las altas tasas de interés y la acumulación de compromisos financieros representan un problema común en las provincias argentinas. Por ese motivo, consideró necesaria una respuesta coordinada desde la Nación.

El reclamo al Gobierno nacional

“Creo que el Gobierno debería poner otro final a esta sangría”, planteó Fabián Rogel. El dirigente reclamó una modificación de las políticas relacionadas con el crédito y el financiamiento.

Asimismo, advirtió que la continuidad del actual escenario podría generar mayores tensiones sociales y políticas. En ese punto, reiteró su preocupación por la posibilidad de que el país termine atravesando una situación de enfrentamiento entre distintos sectores.

Finalmente, Rogel sostuvo que un escenario de “todos contra todos” no conduciría a un resultado favorable. Su publicación concluyó con un llamado al Gobierno nacional para intervenir ante el endeudamiento de los hogares y las dificultades económicas de las provincias.