Tragedia en Santiago del Estero: murió un bebé tras atragantarse con carne

El bebé de un año y medio murió a la medianoche

Un bebé de un año y tres meses murió durante la madrugada de este domingo en la localidad santiagueña de La Banda, luego de atragantarse con restos de carne durante una cena familiar.

Según informó la Policía, el menor comenzó a presentar dificultades para respirar mientras se encontraba con su familia en una vivienda del barrio Palermo. Su madre lo trasladó de inmediato al Centro Integral de Salud Banda, donde ingresó pasadas las 23.

El médico de turno constató la gravedad del cuadro y dispuso su traslado al Centro Provincial de Salud Infantil. El niño llegó en estado cianótico e hipotónico y fue ingresado directamente a terapia intensiva.

Para facilitar el traslado, efectivos policiales implementaron un operativo de emergencia y despejaron el tránsito. El recorrido hasta el centro pediátrico se completó en unos ocho minutos.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, el bebé falleció alrededor de las 0:30. Tras confirmarse el deceso, intervino la Justicia y se ordenó una autopsia para determinar las causas precisas de la muerte.

Por disposición del fiscal Piña, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y se dispuso entrevistar a los familiares. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del trágico episodio.

Qué hacer ante un atragantamiento en bebés

Ante un posible atragantamiento, es importante diferenciar si el bebé puede toser, respirar o emitir sonidos. Si puede hacerlo, se recomienda dejarlo toser e intentar expulsar el objeto por sí mismo. Si existe preocupación por su respiración, se debe solicitar asistencia de emergencia.

Si el bebé no puede respirar, toser ni emitir sonidos, se debe actuar rápidamente. La recomendación es colocarlo boca abajo sobre el antebrazo, con la cabeza más baja que el pecho, sosteniéndola con la mano y sin cubrirle la boca ni girarle el cuello. Luego, se pueden realizar hasta cinco palmadas firmes entre los omóplatos con la base de la palma.

Si el objeto no sale, se debe girar al bebé boca arriba, manteniendo la cabeza por debajo del nivel del cuerpo, y realizar cinco compresiones rápidas en el centro del pecho, utilizando dos o tres dedos y la misma posición indicada para las compresiones de RCP en bebés.

Las maniobras deben alternarse entre cinco palmadas en la espalda y cinco compresiones en el pecho hasta que el objeto sea expulsado o el bebé pierda el conocimiento. Si se desmaya, se debe solicitar inmediatamente asistencia de emergencia y comenzar la RCP. Durante las maniobras, no se debe introducir un dedo en la boca o garganta para intentar retirar un objeto que no pueda verse.

Las maniobras de desobstrucción deben realizarse únicamente cuando exista certeza de que el bebé se está atragantando. Ante una emergencia, se debe solicitar asistencia médica de inmediato.