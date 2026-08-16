Alerta en Google Chrome por una actualización falsa que descarga archivos maliciosos

Una falsa actualización de Google Chrome comenzó a circular mediante avisos engañosos que pueden instalar malware en computadoras con Windows. La amenaza busca utilizar la capacidad de procesamiento del equipo para minar criptomonedas.

Los carteles aparecen mientras la persona navega y muestran mensajes urgentes, como “Se requiere una actualización crítica”. Algunas variantes advierten que el navegador podría dejar de funcionar si la instalación no se completa.

El riesgo comienza cuando el usuario presiona el botón indicado y descarga un archivo .vbs o .exe desde una fuente externa. La infección se concreta si posteriormente abre el documento y autoriza su ejecución.

Cómo funciona el engaño

Una vez instalado, el malware puede utilizar el procesador o la placa gráfica para generar criptoactivos sin el consentimiento del propietario. Esta actividad se mantiene oculta mientras consume recursos del sistema.

Entre las señales más frecuentes aparecen una caída en el rendimiento, el aumento de la temperatura y el funcionamiento constante de los ventiladores. También puede producirse un mayor consumo de energía.

Los reportes también mencionaron avisos similares en Brave y Opera, navegadores basados en Chromium. Que una ventana pida actualizar Google Chrome mientras se utiliza otro programa constituye una señal clara del engaño.

Cómo actualizar Google Chrome de forma segura

Las actualizaciones legítimas se gestionan automáticamente desde el propio navegador. Para comprobarlas manualmente, se debe abrir el menú de tres puntos, ingresar en “Ayuda” y seleccionar “Información de Google Chrome”.

Desde ese apartado, el programa verifica si existe una versión disponible y solicita reiniciarse para completar la instalación. El procedimiento oficial no exige abrir scripts descargados desde una ventana emergente.

Si aparece un cartel sospechoso, se recomienda cerrarlo sin presionar sus botones. También es conveniente revisar las extensiones instaladas y eliminar aquellas que resulten desconocidas o innecesarias.

Qué hacer si se descargó el archivo

Cuando el archivo .vbs o .exe fue descargado, pero todavía no se ejecutó, debe eliminarse de la computadora. También se aconseja vaciar la papelera y controlar que no permanezcan copias en la carpeta de descargas.

Si el usuario ya abrió el archivo, deberá realizar un análisis completo con Seguridad de Windows u otro antivirus confiable. La revisión permitirá detectar y poner en cuarentena posibles componentes maliciosos.

Si los avisos continúan apareciendo, se puede restablecer la configuración de Google Chrome. Google también recomienda desinstalar aplicaciones desconocidas y evitar cualquier actualización ofrecida desde páginas no oficiales.