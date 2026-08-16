River le ganó 2 a 0 con Argentinos Juniors por la fecha 5 del Clausura

River le ganó 2 a 0 a Argentinos Juniors en el marco de la fecha cinco del Torneo Clausura. En un Monumental lleno, los dirigidos por Coudet consiguieron su primera victoria. Montiel y Correa fueron los autores de los goles.

Final del partido: River Plate derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental. Gonzalo Montiel y Ángel Correa marcaron los goles del triunfo del equipo de Eduardo Coudet.

45' ST: Argentinos buscó descontar en los últimos minutos y Facundo Jainikoski tuvo una oportunidad, pero su remate se fue desviado. River defendió la ventaja hasta el cierre.

43' ST: ¡GOL DE RIVER! Ángel Correa ejecutó el penal y convirtió el 2-0 para el Millonario sobre el final del encuentro.

¡¡ANGELITO LE ROMPIÓ EL ARCO A CORTÉS!! ¡¡CORREA DE PENAL CONVIERTE SU PRIMER GOL EN RIVER PARA EL 2-0 VS. ARGENTINOS!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/p0hJY4nIOo — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

42' ST: ¡PENAL PARA RIVER! Tras revisar la acción mediante el VAR, Facundo Tello confirmó la pena máxima a favor del Millonario.

¡PENAL PARA RIVER POR UNA INFRACCIÓN SOBRE ÁNGEL CORREA! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/V3l8YQDYt3 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

41' ST: Facundo Tello fue convocado por el VAR para revisar una posible infracción dentro del área de Argentinos Juniors.

40' ST: River intenta sostener la mínima diferencia ante un Argentinos que adelanta sus líneas en busca del empate. Lautaro Rivero ingresó por Thiago Almada para los últimos minutos.

35' ST: Argentinos volvió a aproximarse mediante una pelota parada, pero Nicolás Otamendi apareció para despejar el peligro. Kevin Coronel fue amonestado tras sujetar a Ángel Correa.

31' ST: ¡PALO DE RIVER! Nicolás Otamendi estuvo muy cerca de ampliar la ventaja con un remate que se estrelló en el poste tras un tiro de esquina.

30' ST: River encontró espacios para intentar liquidar el encuentro, mientras Argentinos continúa buscando el empate. Ángel Correa recibió una infracción de Iván Morales cerca del área.

25' ST: Argentinos mantiene la iniciativa y obliga a River a defender cerca de su propia área. Lucas Martínez Quarta y Giovanni González aparecieron para despejar diferentes avances del Bicho.

20' ST: River sostiene la ventaja, aunque Argentinos continúa buscando el empate. Ángel Correa tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia, pero su remate se fue desviado.

15' ST: Ambos entrenadores comenzaron a mover los bancos. En Argentinos ingresaron Facundo Jainikoski y Gabriel Florentín por Emiliano Viveros y Kevin Gutiérrez. En River entraron Rafael Santos Borré y Fausto Vera por Lucas Beltrán y Joaquín Freitas.

10' ST: Argentinos adelantó sus líneas y generó peligro sobre el arco de Santiago Beltrán. Emiliano Viveros remató desviado, mientras River intentó resistir los avances del conjunto visitante.

6' ST: ¡SE SALVÓ RIVER! Hernán López Muñoz sacó un remate que se estrelló en el palo. Argentinos estuvo muy cerca de conseguir el empate en el Monumental.

5' ST: Eduardo Coudet realizó su primera modificación: Giovanni González ingresó por Gonzalo Montiel, autor del gol que mantiene a River en ventaja.

Comenzó el segundo tiempo: River Plate y Argentinos Juniors ya disputan el complemento en el Monumental. El Millonario gana 1-0 con gol de Gonzalo Montiel.

Final del primer tiempo: River Plate vence 1-0 a Argentinos Juniors en el Monumental. Gonzalo Montiel marcó el único gol de la primera mitad.

45' PT: Argentinos intentó adelantar sus líneas antes del descanso. Francisco Álvarez tuvo una oportunidad, pero su remate fue rechazado por Francisco Ortega. Poco después, Hernán López Muñoz quedó en posición adelantada.

40' PT: Thiago Almada fue amonestado por una infracción sobre Hernán López Muñoz. River buscó mantener la iniciativa y contó con un tiro de esquina ejecutado por el propio Almada.

36' PT: ¡GOL DE RIVER! Gonzalo Montiel apareció para concretar la jugada y poner el 1-0 del Millonario ante Argentinos Juniors en el Monumental.

¡GOL DE CACHETE MONTIEL PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE ARGENTINOS! ▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷 pic.twitter.com/yUNROYyFkR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 16, 2026

35' PT: River comenzó a encontrar mayores espacios en campo rival. Sebastián Prieto fue amonestado por una infracción sobre Joaquín Freitas, mientras que Gonzalo Montiel volvió a proyectarse en ataque.

30' PT: Argentinos contó con un tiro de esquina ejecutado por Emiliano Viveros, pero Lucas Martínez Quarta apareció para despejar. Kevin Gutiérrez recibió la tarjeta amarilla por protestar una decisión de Facundo Tello.

25' PT: El encuentro se hizo más abierto y ambos equipos tuvieron oportunidades. Tomás Molina remató desviado para Argentinos, mientras que Lucas Martínez Quarta respondió con un disparo que también se fue afuera.

20' PT: Argentinos consiguió contener los intentos de River en las inmediaciones de su área. Emiliano Viveros y Franco Vázquez aparecieron para despejar dos avances del Millonario.

15' PT: River tuvo sus aproximaciones más claras del comienzo. Thiago Almada probó al arco, pero Kevin Coronel rechazó su disparo, y un minuto después Lucas Beltrán obligó a intervenir al arquero Brayan Cortés.

11' PT: Francisco Ortega cometió una infracción sobre Hernán López Muñoz. Argentinos dispone de una pelota parada.

10' PT: Kevin Coronel apareció en el fondo de Argentinos Juniors para despejar el peligro y evitar el avance de River.

5' PT: Primeros minutos disputados en el Monumental. River intenta tomar la iniciativa, mientras Argentinos se muestra firme en defensa. Aníbal Moreno cometió una falta sobre Kevin Coronel.

Comenzó el partido: River Plate y Argentinos Juniors ya juegan en el estadio Monumental. Facundo Tello es el árbitro del encuentro.

Cómo llega River al partido ante Argentinos Juniors

River atraviesa un complicado presente en el Torneo Clausura, donde perdió los cuatro encuentros que disputó y todavía no pudo sumar puntos. El equipo dirigido por Eduardo Coudet marcha último en la Zona B y buscará reaccionar ante su gente en el Monumental.

Además, el Millonario acumula seis derrotas consecutivas por torneos organizados por AFA, su peor registro durante el profesionalismo. En su última presentación cayó por 1-0 frente a Tigre en Victoria, con gol de Ignacio Russo.

Para el encuentro de este domingo, River también presenta una novedad en su indumentaria, ya que estrena su nueva camiseta alternativa tricolor frente al conjunto de La Paternal.

Cómo llega Argentinos Juniors al Monumental

Argentinos Juniors llega al encuentro con un presente completamente diferente al de River. El equipo dirigido por Nicolás Diez ganó los cuatro partidos que disputó en el Clausura y, con 12 puntos, es el único conjunto que mantiene puntaje ideal.

El Bicho viene de derrotar por 2-1 a Racing como local y buscará extender su gran comienzo de campeonato en el Monumental. Sin embargo, el escenario no le resultó favorable durante los últimos años: Argentinos solamente consiguió una victoria en sus últimas doce presentaciones allí.

Las formaciones confirmadas de River y Argentinos Juniors

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Joaquín Freitas; Ángel Correa, Thiago Almada y Lucas Beltrán.

DT: Eduardo Coudet.

Suplentes: Ezequiel Centurión, Lautaro Rivero, Giovanni González, Facundo González, Valentín Lucero, Mauro Arambarri, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Lautaro Pereyra, Tomás Galván, Lucas Silva y Rafael Santos Borré.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Tomás Molina y Hernán López Muñoz.

DT: Nicolás Diez.

Suplentes: Diego Rodríguez, Santino Gianini, Claudio Bravo, Facundo Carrizo, Thiago Gómez, Gabriel Florentín, Iván Morales, Gastón Verón, Matías Giménez, Diego Porcel y Facundo Jainikoski.