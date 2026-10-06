Paranaense fue convocada a la Selección U18 de softbol y realiza una rifa para poder viajar al Panamericano

La paranaense Blanca Taborda fue convocada a la Selección Argentina U18 de softbol femenino que disputará el Campeonato Panamericano en El Salvador. La jugadora del Club Don Bosco quedó entre las 16 elegidas después de atravesar varios meses de concentraciones y entrenamientos.

“Significa un montón. Fue un proceso muy largo, estuvimos muchas chicas y finalmente quedamos 16 en la lista. Es una emoción poder representar a Argentina en otro país”, expresó Taborda a Elonce.

La deportista será la única representante de Paraná dentro del seleccionado que viajará a Centroamérica. El torneo se desarrollará del 21 al 28 de noviembre.

Meses de entrenamiento para llegar a la Selección

Taborda explicó que la convocatoria fue el resultado de un extenso proceso de preparación y evaluación.

“Fueron muchos meses de entrenamiento y constancia. Cada una volvía a su casa y tenía que seguir entrenando, cumplir con las rutinas y ponerse las pilas con el deporte”, contó.

La última concentración se desarrolló en La Pampa. Cuando regresaba de esa actividad recibió la noticia que esperaba.

“Estábamos volviendo en el auto y nos mandaron una lista. Nos fijamos y ahí estaba mi nombre junto al de las otras chicas”, recordó.

Facultad, cancha y gimnasio

La joven compatibiliza actualmente sus estudios con una exigente rutina deportiva. Taborda es pitcher, una posición que, según explicó, demanda entrenamiento permanente.

“Vuelvo de la facultad, trato de comer algo y después voy a la cancha. Entreno mis posiciones y especialmente el picheo, porque soy pitcher y es una posición que necesita mucha constancia”, detalló.

Luego completa su preparación en el gimnasio. “Trato de ir en el tiempo que me queda y hacer todos los entrenamientos”, agregó.

Sobre lo que representa llevar los colores nacionales, manifestó: “No sé cómo expresarlo porque es muchísima emoción. Representar a Paraná, Entre Ríos y Argentina es algo muy emocionante para mí”.

Una rifa para poder viajar a El Salvador

La convocatoria también representa un importante desafío económico. La jugadora necesita reunir fondos para afrontar los gastos relacionados con el viaje, alojamiento, alimentación y otros servicios durante su estadía.

“Necesitamos recaudar más o menos 95 para cubrir todos los costos, la comida, el hospedaje y la lavandería”, señaló

Blanca Taborda fue convocada a la Selección U18 de Softbol femenino

Por ese motivo, sus compañeras del Club Don Bosco organizaron una rifa de 200 números, con premios aportados por diferentes emprendedores.

“Estamos haciendo una rifa para reunir plata para el viaje y poder cubrir los costos”, explicó Taborda.

Desde el equipo destacaron que la deportista cuenta con el respaldo de sus compañeras, el club y su entorno. “Blanca no está sola. Hay un club que la respalda, un equipo y una familia detrás de todo este proceso”, señalaron.

“La vemos entrenar todos los días”

Sus compañeras destacaron especialmente la dedicación que mantuvo Taborda durante todo el proceso que desembocó en la convocatoria nacional.

“Es muy emocionante que una compañera nuestra, a quien vemos entrenar todos los días, pueda llegar y lograr ese objetivo”, expresaron.

La información para adquirir números de la rifa se encuentra disponible en las redes sociales del Club Don Bosco y del equipo de softbol femenino.

“Nos falta un poquito para poder vender todos los números, pero por suerte venimos muy bien”, indicaron desde el equipo.

El sueño de seguir creciendo

Más allá del Panamericano U18, Taborda aseguró que pretende continuar desarrollándose dentro del softbol y alcanzar nuevos objetivos deportivos.

“Mis expectativas son siempre llegar a más, seguir mejorando y seguir entrenando”, afirmó.

Así, la joven pitcher de Don Bosco se prepara para uno de los mayores desafíos de su carrera: vestir la camiseta argentina en El Salvador, acompañada por el esfuerzo de su club y una campaña destinada a conseguir los recursos necesarios para concretar el viaje.