Francisco Giusti representará al Paraná Rowing Club y a Argentina en el Mundial de SUP

El paranaense Francisco Giusti representará al Paraná Rowing Club y a la Argentina en el Mundial de Stand Up Paddle (SUP) ICF 2026, que se disputará en Italia. El deportista viajará este jueves para afrontar tres disciplinas y llegará a la competencia como campeón mundial vigente en la prueba técnica.

“Estoy en los últimos detalles para viajar y representar al club, a la ciudad de Paraná y a la Argentina en general”, expresó Giusti en diálogo con Elonce.

El representante entrerriano tendrá una exigente agenda. “Voy a correr sprint, que son 100 metros; larga distancia, que son 12 kilómetros; y la disciplina técnica, que es de 900 metros”, detalló.

Llega como campeón mundial

Giusti afrontará el certamen internacional con importantes antecedentes.

“El año pasado salí campeón de la disciplina técnica y el año anterior, en Estados Unidos, quedé subcampeón. Fue un paso a paso para ir midiéndome y viendo el nivel de los otros países”, recordó.

Ese recorrido internacional le permitió llegar a esta edición con una meta definida. “Uno va preparándose paso a paso para después lograr el objetivo”, señaló.

Además, Giusti obtuvo en ocho oportunidades el campeonato argentino y lleva más de una década vinculado a la competencia.

Una trayectoria que comenzó en 2015

“Arranqué a competir en 2015 y en 2016 logramos traer una fecha del Nacional acá. Después llegó mi primer Mundial, cuando fui a representar a Argentina”, recordó sobre sus comienzos.

Desde entonces, explicó, logró clasificar de manera sostenida a competencias internacionales y acumuló experiencia frente a los principales exponentes de la disciplina.

“Todos los años iba clasificando a distintos mundiales, sumando experiencia. Ahí uno va preparándose paso a paso para después lograr el objetivo”, destacó.

Entrenamiento diario para llegar al Mundial

La preparación para competir en tres modalidades incluyó jornadas intensas tanto dentro como fuera del agua.

“Entreno todos los días. Los días de descanso son los jueves y los domingos porque, en mi caso, cumplir con el descanso también es parte del entrenamiento”, explicó.

Su rutina incluye trabajo específico sobre la tabla y preparación física. “Todos los días hago una hora y media o dos horas de agua, gimnasio y voy manejando las cargas”, precisó.

El calendario también obliga a seleccionar cuidadosamente las competencias. “A mí me gusta ir a todas las carreras, pero cuando uno está preparándose para un Mundial hay algunas que tiene que resignar por el tema de las cargas”, reconoció.

“La comida es combustible”

Consultado sobre la alimentación, Giusti destacó que constituye otro de los pilares de la preparación, aunque colocó al descanso como un aspecto todavía más determinante.

“Hay que cuidarse con las comidas, pero es más importante cuidarse con el descanso. La comida es combustible”, sintetizó.

La preparación involucró así entrenamiento en agua, gimnasio, recuperación, alimentación y una planificación de las competencias nacionales, provinciales e internacionales.

El desafío económico de competir internacionalmente

Más allá de la preparación deportiva, Giusti reconoció que afrontar un Mundial también representa un importante esfuerzo económico.

El deportista cuenta con el acompañamiento de diferentes marcas, aunque continúa buscando respaldo para solventar los costos de la competencia. “Recibo ayuda de las marcas que represento, que me ayudan muchísimo, pero siempre es cuesta arriba”, afirmó.

Francisco Giusti representará al Paraná Rowing Club en el mundial de SUP en Italia

“Estamos buscando sponsors. Quiero agradecer a los que ya se sumaron y me ayudaron para solventar este viaje y también todo lo que queda por delante”, agregó.

Antes de emprender el viaje hacia Italia, Giusti destacó el significado que tiene volver a competir con la bandera argentina. “Estoy muy orgulloso de todo esto que se viene dando, de representar al Paraná Rowing Club, a la ciudad de Paraná, que es mi escuela, y a la Argentina”, concluyó.