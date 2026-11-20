La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo luego de que el joven uruguayo revelara detalles de las discusiones que, según su versión, marcaron el final de la relación. A través de un audio difundido este jueves en Puro Show, el exnovio de la hija de Ricardo Fort aseguró que las diferencias comenzaron cuando ella le pidió que le dijera que la amaba, apenas dos meses después de haber iniciado el romance.

El testimonio se conoció después de que Marta Fort anunciara públicamente la ruptura mediante un comunicado en sus redes sociales. Ramírez cuestionó la manera en que se difundió la separación y sostuvo que existieron situaciones que lo llevaron a reconsiderar la continuidad del vínculo.

“El problema fue cuando ella me dijo ‘te amo’ a los dos meses. Me dijo: ‘Che, ¿no me vas a decir que me amás?’”, relató el joven durante el audio que se difundió en televisión.

La discusión que habría marcado el comienzo de la crisis

Ramírez explicó que, en aquella conversación, intentó transmitirle a su entonces pareja que no estaba preparado para expresar sus sentimientos de la misma manera.

“Marta, no me gusta que me presiones a decirte ‘te amo’ cuando capaz que todavía no lo siento”, recordó que le respondió.

Según su relato, esa diferencia generó incertidumbre en la relación y provocó que Fort comenzara a temer una posible separación.

“Ella se vio venir que yo la iba a dejar”, sostuvo.

El joven también contó que, después de aquella discusión, recibió un regalo inesperado de su pareja.

Las flores, el oso de peluche y una llamativa confesión

De acuerdo con la versión de Ramírez, Marta Fort le envió flores y un oso de peluche acompañados por un mensaje que buscaba evitar el final del noviazgo.

“Te mandé eso para que no me dejes”, aseguró que le expresó la influencer.

El uruguayo sostuvo que agradeció el gesto, pero intentó explicarle que los regalos materiales no eran necesarios para sostener la relación.

“Marta, yo te agradezco de corazón las flores y el osito, pero vos a mí no me tenés que mandar nada para que no te deje”, afirmó que le contestó.

Fue entonces cuando, según su testimonio, la hija del recordado empresario chocolatero hizo una referencia a su infancia y a la manera en que su padre acostumbraba compensarla después de algún conflicto.

“Mi padre cuando hacía algo mal conmigo me regalaba un iPad, así que estoy criada así”, aseguró Ramírez que le respondió Fort.

Las diferencias por el dinero

Durante el audio, el exnovio de Marta Fort también se refirió a cuestiones económicas que, desde su perspectiva, generaban diferencias entre ambos.

“Por más que tenga mucha plata, se ve que tiene una carencia de dinero importante porque siempre es como que está hablando de plata”, manifestó.

Estas declaraciones se sumaron a los mensajes que anteriormente había enviado a Pochi, de Gossipeame, en los que explicó que había decidido terminar la relación por determinadas actitudes cotidianas que no le gustaban.

Ramírez también cuestionó la exposición pública que adquirió el conflicto y consideró que su versión de los hechos no había sido suficientemente escuchada.

“Ella se dio a contar las cosas de una manera que claramente no son así y, obviamente, el malo de la película siempre voy a ser yo”, expresó.

Qué ocurrió durante un viaje a Miami

El joven también recordó un viaje que ambos realizaron a Miami, aunque no precisó la fecha. Según contó, Marta regresó una semana antes que él y durante esos días mantuvieron contacto mediante videollamadas.

“Desde ese momento ya nos decíamos: ‘Te extraño y te quiero’”, explicó.

Con esa referencia, Ramírez buscó diferenciar las expresiones de cariño que compartían de una declaración de amor que, según sostuvo, todavía no estaba preparado para realizar.