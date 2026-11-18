Marta Fort anunció que se separó de Juan Manuel Ramírez, el joven uruguayo con el que había hecho pública su relación meses atrás. La hija de Ricardo Fort comunicó la ruptura en Instagram, donde también hizo una referencia a su exposición pública.

“Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, escribió Fort. En el mismo mensaje agregó: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.

La última frase dio lugar a versiones sobre los motivos de la separación. En su comunicado, Fort se limitó a confirmar el fin de la relación y dejó sin precisar las razones de la ruptura.

Cómo se conocieron Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

El primer contacto entre ambos se dio en junio, a partir de una dinámica de Blender at Night. Marta Fort participa en ese ciclo de streaming, que conduce José María Listorti.

El programa abrió una convocatoria para encontrar a alguien dispuesto a acompañarla en un viaje. Ramírez se postuló y así conoció a la hija de Ricardo Fort.

La confirmación pública del noviazgo llegó varios meses después de aquel primer encuentro. Hasta entonces, ambos habían mantenido el vínculo fuera de la exposición que tuvo la convocatoria.

Quién es Juan Manuel Ramírez

Ramírez tiene 28 años y es oriundo de Uruguay. Se dedica a la compra y venta de autos de alta gama.

El joven mantuvo un perfil bajo durante la relación. Su nombre trascendió a partir de la convocatoria del programa y luego volvió a tomar difusión cuando Marta Fort hizo público el noviazgo.

La confirmación de la separación llegó por parte de Fort en sus redes sociales. El mensaje estuvo centrado en el cambio en su situación sentimental y en cómo vive la exposición de su vida privada.