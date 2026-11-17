Marcelo Tinelli compartió una foto con Ágata Lescano durante un almuerzo familiar del domingo 15 de noviembre. La publicación volvió a generar versiones sobre un posible romance entre el conductor y la entrenadora personal.

“Domingo en familia”, escribió el conductor sobre la selfie que publicó en sus historias de Instagram. La imagen los mostró juntos en la reunión del fin de semana.

Las primeras versiones sobre el vínculo habían surgido en octubre, cuando trascendió que Lescano era la entrenadora personal de Marcelo Tinelli. Por entonces, también se los había visto compartir una merienda.

Quién es Ágata Lescano y a qué se dedica

Lescano trabaja como entrenadora personal y modelo fitness. En Instagram, donde reúne cerca de 30.000 seguidores, comparte rutinas, consejos de entrenamiento y parte de su actividad deportiva.

En su perfil describe su propuesta como “fitness consciente para mujeres reales”. Sus publicaciones se centran en el entrenamiento y el bienestar físico.

Su trayectoria deportiva incluye títulos de campeona argentina y sudamericana de fisicoculturismo. En sus redes también muestra parte de su preparación y de su recorrido en esa disciplina.

Qué muestra en redes y qué se sabe del vínculo

La música también aparece entre sus intereses. Lescano toca la guitarra y suele compartir videos en los que muestra esa faceta.

En su cuenta también publica momentos con su familia y sus amigos. Es madre de un hijo de 12 años y comparte algunas escenas de su vida cotidiana.

La selfie del domingo fue la publicación que volvió a vincular públicamente a Lescano con Marcelo Tinelli. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó que estén en pareja.