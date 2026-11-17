La provincia participó de una feria internacional en Brasil para promocionar sus atractivos turísticos, establecer contactos comerciales y captar visitantes de nuevos mercados regionales.
El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) realizó en Gramado su primera acción de promoción dirigida al mercado brasileño, en el marco de Festuris 2026. La participación permitió conocer las características de esta plaza, establecer contactos institucionales y comerciales y sentar las bases para una agenda de trabajo que tendrá continuidad en el sur de Brasil, con el propósito de ampliar la procedencia de los turistas que visitan la provincia.
El presidente del Emturer, Jorge Satto, explicó que la apertura de nuevos mercados responde a la necesidad de diversificar la demanda turística. Actualmente, alrededor del 80% de los visitantes de Entre Ríos proviene de Buenos Aires, mientras que el 20% restante se distribuye entre Santa Fe, Córdoba, otras provincias argentinas y Uruguay. En ese contexto, la provincia viene desarrollando acciones promocionales en Uruguay, incorporó a Paraguay a su agenda internacional durante los últimos tres años y ahora suma a Brasil como una nueva oportunidad de crecimiento.
La estrategia inicial apunta a tres estados del sur brasileño: Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. En conjunto reúnen aproximadamente 35 millones de habitantes y se encuentran a distancias de entre 500 y 1.000 kilómetros de Entre Ríos, lo que permite considerar tanto los desplazamientos particulares por vía terrestre como los viajes grupales en ómnibus. Se trata de un mercado de proximidad con posibilidades concretas de vinculación y comercialización de productos turísticos provinciales.
"Fuimos a esta primera experiencia a conocer el mercado, ver cómo funciona y establecer contactos", señaló Satto. En ese proceso se concretó un vínculo con el cónsul adjunto de Argentina en Porto Alegre, Matías Marcelo José Giménez Constanzi, quien puso a disposición el Consulado para avanzar en una acción promocional de refuerzo. El interés está puesto especialmente en captar visitantes atraídos por la pesca deportiva, una actividad con demanda entre los viajeros brasileños, además del enoturismo y los parques termales.
En el balance de la participación, Satto destacó los resultados de esta primera incursión y anticipó la continuidad del trabajo en el país vecino. La agenda contempla desarrollar nuevas acciones en Porto Alegre y regresar a la Feria de Gramado en 2027, con la incorporación de prestadores y empresarios privados de Entre Ríos que puedan presentar directamente sus servicios, establecer acuerdos y concretar oportunidades de negocios.
La edición 2026 de Festuris registró un crecimiento del 3,5% respecto del año anterior y convocó a más de 17.000 participantes. El encuentro reunió a 2.500 marcas y 65 destinos internacionales, y generó más de 8.000 reuniones de negocios, cifras que reflejan la dimensión comercial de una de las principales plataformas de vinculación de la industria turística de Brasil.