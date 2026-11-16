El musical “Wicked, el misterio de Oz” llegará al Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná el próximo domingo 22 de noviembre, a las 21 horas, con una producción íntegramente desarrollada en la ciudad y protagonizada por artistas locales. La propuesta combina canto, danza y actuación en vivo, con una importante puesta en escena que incluye vestuario, escenografía y recursos técnicos especialmente preparados para la función.

La producción está impulsada por Rita Riso, reconocida docente de teatro música y danza y referente cultural de Paraná, quien destacó especialmente el nivel artístico de los jóvenes que integran el elenco. En diálogo con Elonce, expresó su orgullo por concretar un espectáculo de estas características con talentos formados en la ciudad y sostuvo que el público podrá disfrutar de una experiencia comparable con las grandes producciones musicales.

"Son muchos jóvenes y adolescentes que están trabajando, que se vienen preparando con tanto amor, con tanto compromiso para que el público realmente acompañe. Son nuestros, son paranaenses. Y eso es lo que yo quiero destacar", manifestó Riso, quien remarcó la importancia de generar oportunidades para que los artistas locales puedan demostrar sus capacidades sobre uno de los escenarios más emblemáticos de Entre Ríos.

Una producción local con la calidad de los grandes musicales

Uno de los aspectos que más entusiasma a la productora es la dimensión artística y técnica del espectáculo. Según explicó, la obra fue concebida para ofrecer una experiencia integral, en la que cada elemento de la puesta en escena acompañe el desempeño de los protagonistas.

"Vestuario, técnica, escenografía, todo se estrena. El público va a ver una obra como si estuviéramos en Buenos Aires viendo los grandes musicales", aseguró Riso, al destacar el trabajo realizado para alcanzar un alto nivel de producción sin necesidad de recurrir a elencos provenientes de otras ciudades.

La referente cultural también puso el acento en una característica central de la propuesta: todas las interpretaciones se realizarán en directo. "Otra de las cosas lindas para destacar es que en el musical los chicos cantan en vivo, actúan y no hay nada grabado", afirmó. Esta modalidad representa un desafío para los intérpretes, quienes deberán combinar distintas disciplinas artísticas a lo largo de la función.

El talento paranaense que impulsó el proyecto

La idea de producir el musical surgió a partir del vínculo que los estudiantes mantienen con referentes del teatro musical de Buenos Aires. Riso contó que sus alumnos viajan periódicamente para perfeccionarse y participar de instancias de formación artística.

En ese recorrido, el reconocido director y maestro Ricky Pashkus tuvo un papel importante en el nacimiento de la iniciativa. Según relató la productora, el especialista quedó sorprendido por las capacidades de los jóvenes y la alentó a desarrollar una propuesta que integrara distintas disciplinas.

"Cuando Pashkus los vio, dijo: 'Cuánto talento tienen estos chicos, son una maravilla'. Sabía bien de todas las producciones que siempre hacía de ballet y me dijo: '¿Y por qué no hacés un gran musical?'", recordó Riso.

La sugerencia se transformó en un proyecto concreto durante abril. A partir de ese momento comenzaron a desarrollarse las adaptaciones del libreto y la selección de los números musicales. En julio se intensificó la preparación y se definieron los personajes que interpretaría cada integrante del elenco.

Meses de ensayos y compromiso artístico

La preparación demandó varios meses de trabajo, durante los cuales los jóvenes debieron desarrollar habilidades vinculadas con la interpretación, la expresión corporal y el canto. Para Riso, el resultado no solamente refleja las condiciones artísticas de los estudiantes, sino también su responsabilidad frente al proyecto.

"Veo el compromiso en los chicos. El personaje que les tocó lo estudian y, si bien tenían un libreto, ellos le ponían la impronta de cada uno", expresó.

La productora también valoró el trabajo colectivo que permitió concretar la iniciativa. La dirección general y la coreografía están a cargo de Marina, mientras que Joaquín Gómez Valieto participa en la preparación teatral y Cinnia Müller y Camila Emilia Ramírez trabajan en la formación vocal.

"Yo soy la cara visible, pero tengo que nombrarlos porque han hecho un gran trabajo mancomunado para que esta obra sea el musical", destacó Riso, al reconocer el aporte de quienes acompañaron a los intérpretes durante el proceso de preparación.

Una historia sobre la discriminación, la amistad y la inclusión

Más allá del despliegue escénico, la obra propone una historia que invita a reflexionar sobre los prejuicios y la aceptación de las diferencias. La trama retoma el universo de Oz desde una perspectiva que permite conocer el pasado de Elphaba, el personaje identificado como la Bruja Malvada del Oeste.

"La bruja malvada del Oeste en realidad tiene una historia trágica porque sufrió la discriminación desde niña por su color de su piel", explicó la productora.

En ese sentido, señaló que el espectáculo aborda temas vinculados con la inclusión, el amor y los vínculos que se construyen durante la juventud. La relación entre las protagonistas y sus experiencias en la universidad forman parte de un relato que cuestiona las primeras impresiones y las etiquetas sociales.

"Este musical nos habla de la inclusión, de lo que es la amistad, el amor. Es un mensaje tan apropiado para estos tiempos en que estamos viviendo, donde se habla mucho del bullying", sostuvo Riso.

La historia también recorre escenarios reconocidos del universo de Oz, como la Ciudad Esmeralda, y plantea interrogantes alrededor de la verdadera identidad del Mago. Según adelantó la productora, el desenlace permitirá descubrir una revelación importante sobre ese personaje.

Cuándo será la función y dónde conseguir las entradas

“Wicked, el misterio de Oz” se presentará el domingo 22 de noviembre, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, en una función que reunirá sobre el escenario a jóvenes artistas de la ciudad.

Las entradas pueden adquirirse a través del Instituto Rita Riso, ubicado en calle De la Federación 429. También es posible comunicarse mediante las redes sociales de la institución para recibir información sobre la venta.