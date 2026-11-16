La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos fue anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la madrugada del martes 17 de noviembre. La advertencia abarcó a todos los departamentos de la provincia, ante la posibilidad de fenómenos fuertes o puntualmente severos, con precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento.

Según informó el organismo nacional, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque esas cifras podrían superarse de manera puntual. Las condiciones de inestabilidad podrían generar complicaciones en distintos sectores, especialmente en áreas urbanas con dificultades de drenaje y caminos rurales.

La advertencia meteorológica estará vigente durante la madrugada y, de acuerdo con la información difundida por el SMN, dejaría de regir hacia media mañana. Sin embargo, la evolución de las tormentas dependerá del desplazamiento de los sistemas de inestabilidad sobre la región.

Qué fenómenos podrían registrarse en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional detalló las características de los fenómenos previstos para el territorio entrerriano. “El área será afectada por tormentas, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”, indicó.

El organismo también precisó que los acumulados de lluvia podrían superar los 70 milímetros en determinadas localidades. Esta posibilidad adquiere relevancia debido a que las precipitaciones concentradas en pocas horas pueden provocar anegamientos temporarios y dificultades para circular.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También resulta importante mantener limpios los desagües y evitar circular por calles inundadas.

Las lluvias más abundantes se concentrarían en el noreste argentino

Mientras Entre Ríos permanecerá bajo advertencia meteorológica, las perspectivas para el resto del país muestran una distribución desigual de las precipitaciones. El noreste argentino concentraría algunos de los mayores acumulados previstos para los próximos días, con diferencias significativas entre localidades.

En Posadas, Misiones, las precipitaciones acumuladas podrían aproximarse a los 120 milímetros, mientras que en Santa Fe rondarían los 20 milímetros. Esta diferencia refleja que los sistemas de inestabilidad no afectarían con la misma intensidad a todas las provincias del Litoral.

En el noroeste argentino también se esperan contrastes. San Miguel de Tucumán podría registrar alrededor de 40 milímetros, mientras que Salta alcanzaría valores cercanos a los 15 milímetros. Estas variaciones tendrían consecuencias diferentes para las actividades productivas, especialmente en las zonas agrícolas.

El impacto de las precipitaciones en el campo

Las lluvias previstas podrían resultar beneficiosas para los cultivos de soja y maíz que atraviesan etapas de implantación o crecimiento. Sin embargo, el efecto positivo dependerá de la capacidad de infiltración del agua y de las condiciones de humedad que presenten los suelos.

En terrenos con drenaje lento, las precipitaciones sucesivas podrían generar excesos hídricos, reducir la aireación del suelo y dificultar el ingreso de maquinaria agrícola. Por este motivo, los productores deberán prestar atención no solamente a los milímetros acumulados, sino también a los períodos sin lluvias.

La situación sería diferente para los cultivos de trigo que se encuentren maduros y próximos a la cosecha. En esos casos, las jornadas secas resultarían necesarias para avanzar con las tareas de recolección y evitar demoras vinculadas con la humedad.

Atención a los ríos Paraná y Uruguay

Las precipitaciones previstas para el noreste argentino también generan atención sobre las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. Las lluvias que se registren en Paraguay y el sur de Brasil podrían aportar nuevos volúmenes de agua a ambos sistemas fluviales.

No obstante, una eventual modificación de los niveles dependerá de diferentes factores, como la ubicación de las precipitaciones, la humedad acumulada en las cuencas y el funcionamiento de los embalses. Por lo tanto, los acumulados previstos no permiten anticipar por sí solos una crecida determinada.

El fenómeno de El Niño constituye un contexto climático que puede favorecer episodios de precipitaciones abundantes en esta región del país. Sin embargo, su presencia no determina los milímetros que caerán durante una semana específica ni permite establecer con precisión la evolución de los niveles de los ríos.

El viernes se espera un descenso de las temperaturas

Además de las precipitaciones, las perspectivas meteorológicas anticipan temperaturas inferiores a los valores habituales en distintas ciudades argentinas para el viernes 20 de noviembre.

San Miguel de Tucumán presentaría una de las diferencias más importantes, con registros cercanos a 6 °C por debajo de la media correspondiente a esta época del año. En Córdoba, Rosario y Posadas, las temperaturas se ubicarían aproximadamente 3 °C por debajo de los promedios.

Por su parte, Buenos Aires y Santa Fe mostrarían diferencias más moderadas, cercanas a 1 °C por debajo de los valores habituales. De esta manera, el descenso térmico más significativo no necesariamente coincidiría con las localidades donde se esperan las precipitaciones más abundantes.