La Municipalidad de Paraná realizó trabajos de bacheo, fresado y sellado de juntas en calles del centro, avenidas y distintos barrios. Las tareas incluyeron accesos a centros de salud y recorridos del transporte público. Conocé los sectores intervenidos.
El bacheo en Paraná continuó durante la semana del 10 al 13 de noviembre, con trabajos de recuperación vial en diferentes sectores de la ciudad. En el marco del programa municipal Calle a Calle, se aplicaron más de 100 toneladas de asfalto caliente para reparar calzadas deterioradas y mejorar las condiciones de circulación.
Según informó la Municipalidad, las intervenciones abarcaron calles del microcentro, avenidas de alto tránsito y sectores barriales. También se priorizaron arterias utilizadas por el transporte público y accesos a establecimientos sanitarios.
Las tareas comprendieron fresado, limpieza, acondicionamiento de superficies, colocación de asfalto y sellado de juntas. Estas acciones estuvieron destinadas a recuperar sectores dañados y evitar filtraciones de agua que puedan acelerar el deterioro del pavimento.
Qué calles del centro fueron intervenidas
En el área central, los equipos municipales realizaron trabajos sobre Colón, La Rioja, Urquiza, Arturo Illia, General Manuel Belgrano y Monte Caseros.
Las intervenciones también alcanzaron a Sebastián Vázquez, Ituzaingó, Courrèges, Diamante, Catamarca, San Martín, bulevar Bartolomé Mitre, bulevar Mariano Moreno y Victoria.
Los operativos se distribuyeron durante distintas jornadas para avanzar sobre puntos que presentaban deterioro y requerían reparaciones.
Trabajos en avenida Jorge Newbery y barrio 240 Viviendas
Uno de los sectores intervenidos fue avenida Jorge Newbery, entre Artigas y Zanni, donde se realizaron reparaciones que incluyeron las intersecciones con Juan Garrigó, Las Garzas y Estación Sosa.
En el barrio 240 Viviendas se trabajó sobre diez puntos distribuidos en calles Politti, Parque Nacional El Palmar, Parque Nacional Los Glaciares, Rancillac, Brollo Romeo y Grecia.
Desde el Municipio indicaron que las tareas en este sector tendrán continuidad durante las próximas semanas, como parte del cronograma de mantenimiento vial.
Reparaciones en Parque Mayor y Faustino Parera
En la vecinal Parque Mayor, los trabajos se concentraron especialmente en calles utilizadas por el transporte público y conexiones entre distintos sectores barriales.
Las intervenciones se desarrollaron sobre Villa Seguí, en sus intersecciones con Las Garzas, La Picada, Aldea Santa María y Juan Garrigó. También se realizaron tareas sobre Villa San Benito.
Además, se acondicionó Faustino Parera, entre avenida Jorge Newbery y Menecler de López, con el objetivo de recuperar las condiciones de circulación.
Obras en el acceso al Hospital de la Baxada
Otro de los corredores incluidos en el programa fue General Alvarado, entre avenida Ejército y El Paracao, donde se ejecutaron tareas de fresado y recuperación del pavimento.
La intervención requirió coordinación con la Dirección de Tránsito municipal debido a la cercanía del Hospital de la Baxada.
El operativo contempló medidas para resguardar la circulación y mantener las condiciones de acceso al establecimiento sanitario durante los trabajos.
Bacheo en Bajada Grande y avenida Estrada
En el corredor de avenida José Manuel Estrada, los equipos municipales realizaron reparaciones en distintos puntos comprendidos entre las alturas 1600 y 4100.
Las intervenciones incluyeron sectores afectados por baches y aperturas sanitarias. También se trabajó sobre Anacleto Medina al 2174.
Por otra parte, el Municipio informó que quedó programado el relleno de un socavón detectado en avenida Estrada al 2982, como parte de las próximas tareas previstas para ese corredor.
Sellado de juntas para evitar filtraciones
En paralelo a la colocación de asfalto, se desarrollaron trabajos de sellado de juntas en sectores previamente reparados del área central.
Estas tareas también alcanzaron cinco puntos de calle Manuel Gálvez, en el tramo comprendido entre Gabriela Mistral, Rosario Vera Peñaloza y Cancio.
El sellado permite reducir el ingreso de agua a las capas inferiores del pavimento y contribuir a la conservación de las reparaciones realizadas.
De esta manera, el programa Calle a Calle continuará con intervenciones en distintos barrios de Paraná, de acuerdo con las necesidades de mantenimiento identificadas por los equipos municipales.