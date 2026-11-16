Casas bajo agua y familias que resisten la evacuación: las historias detrás de la creciente del Paraná

La creciente del Paraná y el drama de los vecinos

La creciente del río Paraná dejó calles inundadas, viviendas aisladas y emprendimientos afectados en Bajada Grande, donde numerosos vecinos decidieron permanecer cerca de sus propiedades para proteger sus pertenencias. Durante una recorrida en piragua por el Camino Costero, Elonce recogió testimonios de familias que enfrentaban el avance del agua, la falta de suministro potable y las consecuencias económicas de la inundación.

El recorrido se realizó por el Camino Costero y sectores próximos a la Cortada T, una de las calles más cercanas a la orilla del río. Allí, el agua cubrió completamente tramos de la circulación y llegó hasta viviendas, comercios y talleres.

Mientras algunas familias se trasladaron a casas de familiares, otras permanecieron en los sectores afectados. Entre ellas había personas que todavía no tenían agua dentro de sus hogares, pero habían quedado prácticamente aisladas por la inundación de los accesos.

“No me puedo ir porque me roban todo”

Uno de los vecinos entrevistados fue Rubén, de 62 años, quien llevaba seis años viviendo en el sector y atendía un pequeño kiosco.

Su vivienda se encontraba en una zona elevada, por lo que el agua del río todavía no había ingresado al interior. Sin embargo, el acceso principal estaba inundado y llevaba varios días sin suministro de agua potable.

“No me puedo ir porque me roban todo”, expresó a Elonce al explicar por qué había decidido permanecer en el lugar.

Rubén contó que vivía con sus dos hijos y su yerno, y que contaba con una salida alternativa por tierra, una posibilidad que otros vecinos de la zona no tenían. “Yo soy uno de los pocos que tienen salida acá. La otra gente tiene que salir por el agua”, señaló.

El hombre recordó que era la segunda creciente importante que atravesaba desde que vivía allí, aunque consideró que la actual había alcanzado un nivel superior.

Un mecánico perdió herramientas y debió suspender su actividad

Durante la recorrida, Elonce también dialogó con Alberto, quien tenía un taller mecánico instalado en un galpón que quedó inundado.

El trabajador contó que el agua había alcanzado aproximadamente 70 centímetros dentro del establecimiento y que no había podido retirar todas sus herramientas. “Me quedaron cosas adentro. Tengo unos 70 centímetros de agua y perdí herramientas carísimas”, relató.

Alberto explicó que anteriormente alquilaba otro taller, pero las dificultades económicas lo llevaron a trasladar su actividad al galpón que tenía en el sector costero.

“Tuve que dejar de alquilar y me armé acá mi galpón, mi lugar. Traje todo para acá y me agarró con todo adentro”, recordó.

“Fue cuestión de horas”: el avance del agua sorprendió a los vecinos

El mecánico sostuvo que el río había avanzado con una rapidez que no esperaba, pese a que sabía que se aproximaba una creciente.

“Fue cuestión de horas. Le di prioridad a lo que podía sacar, pero otras cosas me quedaron adentro”, explicó.

Según su testimonio, en otras inundaciones el agua había tardado varios días en alcanzar niveles similares. “En otras oportunidades, la misma inundación demoró 15 días. Acá pasó en un día, en cuestión de 24 horas”, afirmó.

El trabajador señaló que había tenido que interrumpir su actividad mecánica y que únicamente podía realizar algunos trabajos de transporte.

Además, permanecía en un motorhome para cuidar los elementos que había logrado rescatar. “Tengo muchas cosas de mucho valor para mí, de mucho esfuerzo. Por eso tengo que quedarme acá a cuidar”, manifestó.

Un jubilado perdió su vivienda y espera que baje el río

Otro de los testimonios recogidos por Elonce fue el de Gustavo, un jubilado que llevaba aproximadamente 20 años viviendo en la zona.

Su casa había quedado completamente inundada, con el agua a la altura de las ventanas. Ante esa situación, logró retirar algunos electrodomésticos y otras pertenencias antes de que el río avanzara.

“Me tuve que venir porque quedó totalmente bajo agua. Sacamos el aire acondicionado, el freezer y las cosas eléctricas porque de un momento para otro se vino el agua”, relató.

El hombre se encontraba alojado junto a otros vecinos en un motorhome, cerca de su propiedad.

Según denunció, en el sector se habían registrado robos de materiales de construcción, entre ellos chapas y maderas. Por ese motivo, explicó que preferían permanecer cerca de sus viviendas.

“Hay que empezar de cero de vuelta”

Gustavo recordó que ya había atravesado una inundación importante, cuando el río alcanzó los 6,20 metros.

El jubilado explicó que las consecuencias de la creciente continuaban incluso después de que el agua se retiraba, debido a los daños que provocaba la humedad en las estructuras.

“Te rompe todo el agua, la humedad. Tenés que empezar de vuelta, con la pintura, el revoque. Te rompe todo”, sostuvo.

Consultado sobre cómo pensaba recuperar su vivienda, respondió: “Eso de a poquito lo hacemos de vuelta. Hay que empezar de cero”.

Un vecino alojó a familias para que no abandonaran sus pertenencias

En otro sector del Camino Costero, Elonce dialogó con Lucas Mariño, quien permitió que vecinos afectados por la inundación se instalaran temporalmente en el patio de su propiedad. “Están en el patio de mi casa porque no se quieren ir muy lejos de sus hogares. Tienen miedo de que les roben todo”, explicó.

Vecino de Bajada Grande alojó a familias para que no abandonaran sus pertenencias

Lucas llevaba unos diez años viviendo en el lugar y, al momento de la entrevista, el agua todavía no había ingresado a su vivienda. Sin embargo, había llegado hasta el borde del terreno.

Para intentar evitar el ingreso, colocó aproximadamente 100 bolsas de arena con ayuda del personal municipal. “No sé si va a alcanzar, pero les agradezco a los municipales y a los rescatistas que nos están dando una mano muy grande”, expresó.

Vecinos sin agua potable y con dificultades para salir

La falta de servicios básicos fue otra de las situaciones que se repitió durante la recorrida.

Tanto Rubén como Lucas confirmaron que sus viviendas se habían quedado sin suministro de agua potable, aunque todavía contaban con energía eléctrica.

“Hoy no tengo agua potable. Luz eléctrica sí tengo, por ahora”, explicó Lucas.

El vecino también manifestó preocupación por el avance del río durante las noches. “De noche te levantás y hay un poquito más de agua siempre”, describió.

En tanto, Mauro, otro de los vecinos que colaboró con el recorrido de Elonce, contó que construía su vivienda desde hacía tres años y que había realizado tareas de relleno del terreno como medida preventiva.

Actualmente se encontraba alojado en la casa de un tío, mientras intentaba proteger la construcción. “Sabíamos que esto iba a venir. Por eso, desde que empecé a hacer las paredes, tuve que comprar material para rellenar”, relató.

La recorrida permitió observar calles convertidas en vías de navegación, viviendas con agua en su interior, bolsas de arena sumergidas y vecinos que continuaban organizándose para proteger lo que habían construido durante años.