Creciente del Paraná: unas 50 personas permanecen en sus casas inundadas y reciben asistencia

Asisten a familias afectadas por las inundaciones en Bajada Grande

La creciente del río Paraná mantiene a unas 50 personas en viviendas ubicadas en sectores inundados de la capital entrerriana, donde reciben asistencia de Protección Civil, Bomberos y Prefectura. Los vecinos decidieron permanecer en sus hogares para resguardar sus pertenencias, mientras los equipos de emergencia realizan recorridas para evaluar su situación y determinar si necesitan atención médica o evacuación.

Desde Bajada Grande, donde funcionan las carpas de alojamiento transitorio, Lucas García, integrante de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná, explicó a Elonce que continuaban los relevamientos en distintos sectores de la costa y que durante la jornada se realizaría un nuevo operativo junto a Bomberos Voluntarios y personal de Bomberos de Gualeguay.

“Seguimos acá con los vecinos. Estamos haciendo relevamientos y hoy vamos a realizar un rastrillaje para ver cómo están las personas, cuál es su situación y si necesitan atención prehospitalaria o una evacuación hacia tierra firme”, detalló.

Unas 50 personas permanecen en sus viviendas inundadas

García precisó que el relevamiento efectuado durante la jornada anterior permitió identificar a unas 50 personas que continuaban en sus domicilios, pese al avance del agua.

“En el día de ayer contabilizamos 50 personas que, por seguridad de sus viviendas y para no perder lo que tienen, están pernoctando en el lugar”, señaló.

El funcionario explicó que los equipos municipales mantienen contacto con estos vecinos para acercarles elementos de primera necesidad.

“Realizamos la entrega de agua con pastillas potabilizadoras, alimentos y todo lo que sea requerido para estas emergencias”, indicó.

Realizan rastrillajes casa por casa en las zonas afectadas

Protección Civil organizó recorridas mediante dos modalidades de intervención, según las condiciones de acceso a las viviendas.

“Tenemos un equipo que ingresa caminando, con elementos de seguridad, y otro que entra por agua, en conjunto con Bomberos y Prefectura”, explicó García.

El personal utiliza embarcaciones de menor porte para llegar a los sectores donde el agua impide la circulación terrestre. En otras zonas, como el sector de calle T, los rescatistas avanzan a pie con equipamiento de protección.

“Vamos casa por casa. Incluso verificamos aquellas viviendas donde no encontramos a nadie, para conocer la situación de cada lugar”, agregó.

El objetivo del operativo era actualizar el número de personas que permanecían en sus hogares, comprobar si alguna había abandonado el sector y detectar posibles emergencias.

Embarazada de mellizas fue rescatada en Bajada Grande

Detectaron viviendas afectadas en Anacleto Medina

El integrante de Protección Civil confirmó que los relevamientos también se extendían hacia el barrio Anacleto Medina, donde el avance del agua había comenzado a afectar propiedades.

“En Anacleto Medina ya hay viviendas anegadas y fondos de casas donde ingresó el agua desde las zonas de bañados y lagunas”, informó.

García explicó que varias viviendas se encontraban próximas a sectores bajos, lo que provocó que resultaran afectadas por el aumento del nivel del río.

En ese marco, señaló que los equipos de Protección Civil y de la Secretaría de Desarrollo Humano continuaban recorriendo la línea costera para identificar nuevas situaciones que requirieran asistencia.

Rescataron a una embarazada y no hubo nuevas evacuaciones de urgencia

Durante la entrevista, García también se refirió al operativo realizado el domingo para asistir a una mujer embarazada que se encontraba en una vivienda afectada por la creciente.

“Ayer se hizo un rescate por parte del equipo de Protección Civil. Una chica embarazada tuvo que ser trasladada de urgencia desde la zona de inundación”, recordó.

Se trató de Brenda López, quien esperaba mellizas y había comenzado a sentir contracciones mientras permanecía en una vivienda de Bajada Grande. La mujer recibió atención médica y posteriormente fue alojada en el espacio de asistencia de Los Miradores.

Consultado sobre otras emergencias, García confirmó que no se habían registrado nuevos traslados urgentes durante las últimas horas.

Por el momento, no se habilitarán centros de evacuados en Paraná

En relación con la asistencia a las familias afectadas, el coordinador del Comité Técnico de Emergencia, Xavier Bilbao, había confirmado a Elonce que la Municipalidad de Paraná no tenía previsto habilitar un centro de evacuados debido a la falta de espacios disponibles.

En su lugar, continuaría el sistema de alojamiento transitorio instalado en Bajada Grande, donde se reorganizaban las carpas y los contenedores ubicados en inmediaciones del ingreso a Los Miradores.

“La idea es seguir brindando asistencia y contención hasta que las familias puedan trasladarse a la vivienda de algún familiar o a otro lugar más seguro, mientras esperan las condiciones necesarias para regresar a sus hogares”, explicó Bilbao.

El funcionario aclaró que el municipio no disponía de instalaciones para habilitar un centro de evacuados en el corto plazo.

Mientras tanto, Protección Civil mantenía los operativos de asistencia y seguimiento de las familias que continuaban en sus viviendas, con recorridas destinadas a evaluar sus condiciones y facilitar traslados cuando resultaran necesarios.