Wanda Nara y la China Suárez, entre bikinis y piletas: las fotos que dieron que hablar

Wanda Nara y la China Suárez aparecieron en fotos en bikini que se publicaron con pocos minutos de diferencia este domingo 15 de noviembre. La conductora compartió una imagen junto a su hermana Zaira, mientras que las fotos de la actriz aparecieron en un carrusel de Mauro Icardi.

La conductora de MasterChef Celebrity publicó su foto a media mañana. En la imagen se la ve de espaldas, tomando sol junto a Zaira, y la publicación salió sin epígrafe.

Poco después, Icardi abrió su carrusel con una selfie dentro de la pileta de la propiedad que comparte con la China Suárez en Nordelta. “Sunday Mood, Do not Disturb”, escribió el futbolista como epígrafe, que se traduce como “Modo domingo, no molestar”.

Las fotos que compartió Mauro Icardi

En una de las imágenes, la China Suárez aparece de espaldas sobre una colchoneta inflable, con una bikini negra. En otra, posa de frente y con los brazos abiertos al borde de la pileta.

El carrusel también incluyó imágenes del jardín de la vivienda, conocida como la “Casa de los Sueños”. La propiedad está en el barrio privado La Isla, donde días antes se había producido el cruce verbal entre la actriz y Wanda Nara.

La cercanía entre las publicaciones y la similitud de las escenas llevaron a algunos usuarios a leer el carrusel de Icardi como una respuesta a la foto de las hermanas Nara. El epígrafe del futbolista se limitó a la frase sobre el domingo.

El cruce verbal que se conoció días antes

El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez ocurrió durante un operativo policial en Nordelta el 6 de noviembre. Días después, el programa Puro Show difundió una grabación en la que se escucha parte de la discusión.

Tras la difusión del video, la conductora sostuvo que el material estaba editado. También describió su reacción durante el episodio como la de “una madre desesperada”.

El operativo se produjo en el marco de una denuncia por presuntas lesiones que dio lugar a una causa en Tigre. Icardi declaró ante la fiscalía el jueves 12 de noviembre y negó haber agredido a su hija.