Con un bikini rosa, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un video sin remera

Wanda Nara compartió este miércoles un carrusel de fotografías y videos en Instagram que incluyó una breve grabación en topless frente al espejo. La publicación reunió retratos personales, momentos de maquillaje y escenas familiares.

La conductora acompañó el álbum con una sola palabra: “Pink”. El rosa apareció como elemento común entre la ropa, las imágenes y la decoración de una celebración que también mostró a sus seguidores.

En el video, Nara llevaba la parte inferior de una microbikini rosa con un pequeño corazón negro. Se filmó con el celular en la mano, colocado de manera que cubría parte de su cuerpo.

El mensaje que le dejó Nora Colosimo

Entre los comentarios de la publicación apareció uno de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara. “Mamita hermosa de 5 bebés”, escribió en referencia a los cinco hijos de la conductora.

Otros seguidores dejaron mensajes como “La reina pink” y “Preciosa siempre”. También hubo usuarios que cuestionaron la combinación de imágenes personales con registros familiares dentro del mismo álbum.

Los comentarios críticos apuntaron a que el video frente al espejo aparecía junto a fotografías del cumpleaños de Isabella Icardi. Otros usuarios consideraron que se trataba de una recopilación de distintos momentos de la vida de la empresaria.

Las imágenes del cumpleaños de Isabella

El carrusel incluyó postales del festejo por los diez años de Isabella, la hija menor de Nara y Mauro Icardi. La celebración se realizó al aire libre, en los jardines de un hotel.

Las imágenes mostraron globos rosas, celestes, lilas y amarillos, además de arcos, guirnaldas de luces y mesas para los invitados. La ambientación mantuvo una paleta de tonos pastel.

También se vio una mesa dulce con tortas de distintos tamaños, decoradas con crema, volados y cerezas. El rosa volvió a aparecer en varios de los detalles de pastelería.

Otra publicación dedicada a su pareja

Días antes, Wanda Nara había compartido otro álbum para saludar por su cumpleaños a Martín Migueles. En esa oportunidad eligió fotografías en blanco y negro de viajes y momentos juntos.

La secuencia incluyó una imagen de ambos con batas blancas frente a un ventanal y otras en las que aparecían besándose y abrazándose. La conductora acompañó el saludo con las iniciales “HB” y etiquetó a su pareja.

Migueles replicó una de las fotografías en sus historias y respondió al mensaje. “Te amo, Squishy”, escribió, utilizando el apodo con el que se refiere a Nara.