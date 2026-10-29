El lugar dónde se alojará el Papa León XIV y las restricciones que tendrán los vecinos de la zona

El Papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en avenida Alvear al 1600, en el barrio porteño de Recoleta, durante su visita a la Argentina. Su estadía estará acompañada por un operativo de seguridad que modificará la circulación y el acceso a los edificios de la zona.

Las restricciones comenzarán a las 12 del sábado 7 de noviembre y se extenderán hasta la tarde del miércoles 11. Durante ese período habrá controles policiales y no se permitirá la circulación de vehículos dentro del área delimitada.

El perímetro comprenderá avenida del Libertador, avenida Callao y las calles Quintana, Juncal y Cerrito. Solo podrán ingresar frentistas, comerciantes, trabajadores y huéspedes con reserva, por los controles de Callao y Quintana o Libertad y Quintana.

Qué documentación deberán presentar los vecinos

Quienes tengan domicilio dentro de la zona restringida deberán exhibir el DNI actualizado. Los residentes, comerciantes y empleados que no puedan acreditar esa condición mediante su documento tendrán que tramitar una identificación del Gobierno porteño.

Para obtenerla, deberán presentar documentación respaldatoria, como facturas de servicios, expensas, habilitación comercial, constancia de inscripción en ARCA o recibo de sueldo. Los huéspedes de hoteles deberán mostrar su comprobante de reserva en los accesos.

Las acreditaciones podrán retirarse en la Sede Comunal 2, ubicada en Vicente López 2050, del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, de 8 a 16. También habrá atención en Rodríguez Peña y avenida Alvear, del lunes 2 al miércoles 4, de 16 a 20.

Qué pasará con los autos y las cocheras

Los vecinos deberán retirar los vehículos estacionados en las calles internas antes del mediodía del sábado 7. Mientras esté vigente el operativo por la visita del Papa León XIV, tampoco podrán entrar ni salir de cocheras residenciales o comerciales.

Los autos que permanezcan en la vía pública después del horario establecido serán trasladados por grúas al predio de la Facultad de Derecho de la UBA. Según lo informado, el acarreo no tendrá costo para sus propietarios.

Como alternativa, la Ciudad habilitará estacionamiento a 45 grados sobre la mano derecha de avenida Callao, en el tramo informado entre Vicente López y Libertad, y sobre avenida del Libertador, sentido a Retiro, entre Libertad y Callao.

Abastecimiento comercial y cambios en el tránsito

Las autoridades recomendaron a los comercios anticipar las entregas de insumos. El abastecimiento estará permitido durante todo el sábado 7; el domingo 8, desde la mañana hasta la tarde; el lunes 9 y martes 10, desde la mañana hasta el mediodía; y el miércoles 11, a partir del mediodía.

El operativo también contempla la reubicación temporal de contenedores de residuos y desvíos de las líneas de colectivos que circulan por Alvear, Callao y Del Libertador. Estas medidas acompañarán las restricciones alrededor del alojamiento del Papa León XIV.

Por el montaje de estructuras, hasta el 3 de noviembre habrá cortes parciales en Del Libertador, entre Colombia y Sarmiento. Del miércoles 4 al sábado 14 se prevén interrupciones totales y progresivas, con ampliación del sector restringido entre Olleros y Ugarteche; el esquema podrá modificarse según avancen los trabajos.